مقتل متظاهرين اثنين خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز في السودان

قتل متظاهران اثنان الخميس خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز في القضارف شرق السودان، كما أفاد نائب عن الولاية وعائلة الضحية لوكالة «فرانس برس».

وقال النائب المستقل عن ولاية القضارف مبارك النور لوكالة «فرانس برس» «الوضع في القضارف خارج السيطرة وسقط شهيد هو الطالب مؤيد أحمد محمود، الأمر الذي أكده أحد أقارب الطالب الجامعي».

واتسع نطاق الاحتجاجات على الغلاء في العاصمة السودانية الخرطوم، بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات في محاولة لتفريقها، واعتقلت العشرات من الناشطين المعارضين.

وقفزت أسعار الخبز أكثر من الضعف إثر ارتفاع أسعار الطحين بسبب نقص في كميات القمح، بعد قرار الحكومة وقف استيراده والسماح للشركات الخاصة القيام بذلك.

والتظاهرة هي الأكبر في الخرطوم منذ اندلاع احتجاجات في مناطق أخرى في السودان في وقت سابق من هذا الشهر على خلفية ارتفاع الأسعار.

ونزل مئات المتظاهرين إلى الشوارع القريبة من القصر الرئاسي وسط الخرطوم تلبية لدعوة أطلقها الحزب الشيوعي المعارض.