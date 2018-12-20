مباحثات بين روحاني وإردوغان غداة إعلان انسحاب أميركيا من سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 12:45 مساء
الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني. (أ ف ب)

بدأ الرئيسان الإيراني حسن روحاني والتركي رجب إردوغان، اليوم الخميس، مباحثات في أنقرة تركز بشكل رئيسي على النزاع في سورية غداة قرار واشنطن البدء بحسب قواتها المنتشرة في هذا البلد.

وبحسب وكالة «فرانس برس» فاللقاء بين الرئيسين، اللذين يعتبر بلداهما لاعبين أساسيين في هذا النزاع، كان مقررًا قبل الإعلان الأميركي بالانسحاب من سورية.

ويترك الانسحاب الأميركي الساحة السورية خاوية بين السلطات الحكومية المدعومة من إيران وروسيا من جهة وقوات إسلامية ومعارضة تدعمها تركيا من جهة أخرى.

وترعى روسيا وإيران وتركيا مباحثات أستانا الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سورية والتي حجبت المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.

وينتشر في شمال سورية حاليًا نحو ألفي عسكري أميركي غالبيتهم من القوات الخاصة المنشرين لمحاربة المسلحين الجهاديين وتدريب قوات محلية في المناطق المحررة من الجهاديين.

وتأتي مباحثات روحاني وإردوغان على خلفية تهديدات تركية بتنفيذ هجوم جديد في شمال سورية ضد مسلحين أكراد سوريين متحالفين مع واشنطن في مكافحة الجهاديين، لكن أنقرة تصفهم بالإرهابيين.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، إن بلاده تعمل «بشكل مكثف» على ملف انتشار «وحدات حماية الشعب» الكردية في شمال سورية خصوصًا في مدينة منبج والمنطقة الواقعة شرق الفرات.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن الوزير قوله إنه «في التوقيت والمكان المناسبين، سيتم دفنهم في الخنادق التي يحفرونها».

ومن المقرر تنظيم مؤتمر صحفي اليوم الخميس عقب انتهاء مباحثات روحاني وإردوغان.

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