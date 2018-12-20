هدوء في الحديدة بعد قصف مدفعي متبادل بين الطرفين

أحد أسواق مدينة الحديدة. (أ ف ب)

عاد الهدوء إلى شوارع مدينة الحديدة غرب اليمن، صباح اليوم الخميس، في ثالث يوم بعد سريان اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة، بعد قصف مدفعي متبادل لوقت قصير.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر في القوات الموالية للحكومة قوله إن الحوثيين استهدافوا مواقع للقوات الحكومية في وقت متأخر أمس الأربعاء في شارع زايد بالإضافة إلى مبنى تابع للشرطة، مما أدى إلى سقوط أربعة جرحى.

وبحسب المصدر فإن القصف المتبادل استمر «لنصف ساعة»، مشيرًا إلى هدوء حذر يسود شوارع المدينة صباح اليوم الخميس، مضيفًا أن هناك «اشتباكات متقطعة» في عدة جبهات قتالية بينها التحيتا وحيس وبيت الفقيه في المحافظة.

يأتي هذا فيما أوردت قناة «المسيرة» التابعة الحوثيين أن القوات الحكومية قصفت بالمدفعية فندقًا في المدينة.

وأعلن الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن رئيس «لجنة إعادة الانتشار»، باتريك كاميرت، عقد الاجتماع الأول للجنة من نيويورك الأربعاء عبر تقنية الفيديو«لبحث الخطوط العامة لعملها، بما في ذلك مدونة قواعد السلوك».

وبموجب الاتفاق، ستشرف اللجنة على «عمليات إعادة الانتشار والمراقبة. وستشرف أيضًا على عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى» في المحافظة الواقعة في غرب اليمن.

ومن المفترض أن يقدم رئيس اللجنة تقارير أسبوعية حول امتثال الأطراف بالتزاماتها.

ومن جهته، أكد العميد أحمد الكوكباني أحد ممثلي الجانب الحكومي في اللجنة، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، أن باتريك كاميرت «ناقش معنا مهام وأسس عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة وطلب من الأعضاء الاجتهاد والمساعدة في تهدئة الوضع ورفض الخروقات» للاتفاق.

وبحسب الكوكباني فإن رئيس اللجنة أصر على «موقف المجتمع الدولي في إنجاح اتفاق الحديدة المنبثق عن مشاورات السويد».

وبعد أكثر من أربع سنوات من الحرب، توصّلت الحكومة اليمنية والحوثيون في محادثات في السويد استمرت أسبوعًا واختتمت الأسبوع الماضي إلى اتّفاق سحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة ومينائها الحيوي الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين للتزوّد بالمؤن، ووقف إطلاق النار في المحافظة.

بدأت حرب اليمن في العام 2014، ثم تصاعدت حدّتها مع تدخّل السعودية على رأس التحالف العسكري في مارس 2015 دعمًا للحكومة المعترف بها بعد سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما تهدّد المجاعة نحو 14 مليونًا من سكان البلاد.