البنتاغون: بدأنا سحب القوات الأميركية من سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 08:19 مساء

قالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» يوم الأربعاء إنها بدأت عملية سحب القوات الأميركية من سورية مع انتقال الولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة في الحملة ضد تنظيم «داعش».

وقالت دانا وايت الناطقة باسم البنتاجون في بيان «التحالف حرر الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، لكن الحملة ضده لم تنته»، بحسب «رويترز».

وأضافت «بدأنا عملية إعادة القوات الأمريكية للوطن من سورية مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من الحملة». وقالت أيضا «من أجل حماية القوات ولأسباب تتعلق بأمن العمليات لن ندلي بمزيد من التفاصيل. سنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لهزيمة التنظيم حيثما ينشط».

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