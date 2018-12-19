بريطانيا تطرح مشروع قرار لحماية الهدنة في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 07:56 مساء
يمني وراء مدفع رشاش على شاحنة صغيرة في صنعاء، 19 ديسمبر 2018. (فرانس برس)

قال وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت للبرلمان الأربعاء أن بلاده ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لحماية الهدنة في اليمن بحيث يتم التصويت عليه في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأوضح هانت أن اتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان خلال محادثات في السويد الأسبوع الماضي «هش للغاية» ولكنه صامد حتى الآن، بحسب «فرنس برس».

وأضاف «لقد أصدرت تعليمات لبعثتنا في نيويورك باستئناف العمل على مشروع قانون مع الشركاء في مجلس الأمن بهدف تبنيه في وقت لاحق من هذا الأسبوع». وقال «سنطلب من مجلس الأمن التصويت على مشروع القرار خلال الساعات ال48 المقبلة»، مضيفاً أنه «دعا جميع الأطراف إلى الالتزام بالشروط التي تم الاتفاق عليها الأسبوع الماضي».

وسيؤيد مشروع القرار شروط الاتفاق ويمنح الأمم المتحدة صلاحيات «مراقبة تطبيقها»، ووضع «خطوات عاجلة لتخفيف الأزمة الإنسانية».

بدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت حدّتها مع تدخّل السعودية على رأس التحالف العسكري في مارس 2015 دعماً للحكومة المعترف بها بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء. وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما تهدّد المجاعة نحو 14 مليوناً من سكان البلاد. ورحبت الاطراف المتحاربة باتفاق وقف اطلاق النار.

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