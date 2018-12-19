المرصد السوري: «داعش» يعدم 700 سجين في شرق سورية

عناصر من قوات «سورية الديمقراطية» خلال اشتباكات مع تنظيم «داعش» في سورية (الإنترنت)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن تنظيم «داعش» أعدم نحو 700 سجين في غضون شهرين تقريبًا بشرق سورية.

وأضاف المرصد، الذي يراقب الحرب ومقره في بريطانيا، أن السجناء كانوا بين 1350 فردًا بين مدنيين ومقاتلين يحتجزهم التنظيم في منطقة قرب الحدود العراقية، وفق «رويترز».

وتسيطر عناصر «داعش» على قطاع صغير من الأراضي شرقي نهر الفرات في سورية حول بلدة هجين التي دخلتها القوات المدعومة من الولايات المتحدة الشهر الجاري.

واشتبكت قوات «سورية الديمقراطية»، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، مع تنظيم «داعش» هناك أشهرًا بدعم جوي أميركي ومساعدة قوات خاصة.

وكان القائد العام لقوات «سورية الديمقراطية»، مظلوم كوباني، قال لوكالة «رويترز»، الأسبوع الماضي، إن خمسة آلاف على الأقل من مقاتلي تنظيم «داعش» ما زالوا موجودين في الجيب، وبينهم كثير من الأجانب الذين يبدو أنهم مستعدون للقتال حتى الموت.