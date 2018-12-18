توقيف مشتبه به إثر مقتل سائحتين اسكندينافيتين في المغرب

رعاة قرب قرية تغزيرت في إقليم الحوز في جبال الأطلسي بالمغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أنه تم توقيف مشتبه به، صباح اليوم الثلاثاء، في مراكش بعد مقتل سائحتين اسكندينافيتين في جنوب المغرب.

وأضافت، حسب «فرانس برس»، أن المحققين يبحثون عن مشتبه بهم آخرين حاليًا، بعد العثور، أمس الإثنين، على جثتي السائحتين، دنماركية ونرويجية، على بعد 10 كلم من قرية إمليل السياحية في جبال الأطلس الكبير، على رقبتيهما آثار عنف بسبب أداة قطع.

وأبلغت السلطات عائلتي الضحيتين في بلديهما. ونقلت جريدة «بي تي» الدنماركية عن هيل بيترسن والدة الضحية الدنماركية لويزا فيتسراغر جيسبرسن (24 عامًا) أن ابنتها طعنت في رقبتها.

وقالت والدة الضحية إن «العائلة نصحتها بعدم التوجه إلى المغرب بسبب الوضع الفوضوي». وتدرس لويزا في النرويج لكي تكون مرشدة سياحية وكانت تهوى المغامرات.

والضحية الأخرى تبلغ من العمر 28 عامًا، بحسب وسائل الإعلام المغربية.

وفرض طوق أمني كبير في منطقة إمليل بعد العثور على الجثتين وتم تعليق جولات التسلق في هذه المنطقة الجبلية السياحية بحسب وسائل الإعلام المغربية.

وتعتبر قرية إمليل محطة انطلاق جولات السير والتسلق في جبل توقبال، أعلى قمة في شمال أفريقيا.

وتعتبر السياحة من ركائز الاقتصاد المغربي وثاني أكبر جهة توظيف في المملكة بعد الزراعة.