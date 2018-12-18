توقيف مشتبه به إثر مقتل سائحتين اسكندينافيتين في المغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 02:48 مساء
رعاة قرب قرية تغزيرت في إقليم الحوز في جبال الأطلسي بالمغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أنه تم توقيف مشتبه به، صباح اليوم الثلاثاء، في مراكش بعد مقتل سائحتين اسكندينافيتين في جنوب المغرب.

وأضافت، حسب «فرانس برس»، أن المحققين يبحثون عن مشتبه بهم آخرين حاليًا، بعد العثور، أمس الإثنين، على جثتي السائحتين، دنماركية ونرويجية، على بعد 10 كلم من قرية إمليل السياحية في جبال الأطلس الكبير، على رقبتيهما آثار عنف بسبب أداة قطع.

وأبلغت السلطات عائلتي الضحيتين في بلديهما. ونقلت جريدة «بي تي» الدنماركية عن هيل بيترسن والدة الضحية الدنماركية لويزا فيتسراغر جيسبرسن (24 عامًا) أن ابنتها طعنت في رقبتها.

وقالت والدة الضحية إن «العائلة نصحتها بعدم التوجه إلى المغرب بسبب الوضع الفوضوي». وتدرس لويزا في النرويج لكي تكون مرشدة سياحية وكانت تهوى المغامرات.

والضحية الأخرى تبلغ من العمر 28 عامًا، بحسب وسائل الإعلام المغربية.

وفرض طوق أمني كبير في منطقة إمليل بعد العثور على الجثتين وتم تعليق جولات التسلق في هذه المنطقة الجبلية السياحية بحسب وسائل الإعلام المغربية.

وتعتبر قرية إمليل محطة انطلاق جولات السير والتسلق في جبل توقبال، أعلى قمة في شمال أفريقيا.

وتعتبر السياحة من ركائز الاقتصاد المغربي وثاني أكبر جهة توظيف في المملكة بعد الزراعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا امتنعت عن التصويت..الأمم المتحدة تتبنى ميثاقًا عالميًا حول اللاجئين عارضته...
دولى
مجلسا النواب والدولة والحكومة يتغيبون عن احتفال سرت بذكرى تحريرها من «داعش»
ليبيا
قرعة «الشامبيونزليغ» تصدم ليفربول ويوفنتوس وتبتسم للريال والبرسا
رياضة عالمية
تراجع عملات أجنبية وعربية بالسوق الموازية
ليبيا
أبو نوارة مدربا للأهلي طرابلس
رياضة محلية
ردًا على أستراليا.. مهاتير محمد: ليس من حق الدول الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال
عربى
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
أحد مؤسسي «غضب فزان» عن مذكرة النائب العام: مستعد للمثول أمام القضاء
ليبيا
«تشاوري» الملتقي الوطني: اتفاق على 6 مبادئ لبناء جهاز أمني وطني (3 ـ 5)
ليبيا
الجدل يلاحق التعديلات الدستورية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وخلافات حول الآليات؟ ...
ليبيا
السراج يصدر تعليمات بزيادة رواتب المتقاعدين وإدراجها في الترتيبات المالية للعام ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

براوني النوتيلا