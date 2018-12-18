اندلاع اشتباكات في الحديدة اليمنية بعد ساعات من بدء سريان الهدنة

مقاتل يمني من القوات الموالية للحكومة يسير في مدينة الحديدة (فرانس برس)

اندلعت اشتباكات في مدينة الحديدة اليمنية بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا والحوثيين بعيد دقائق من بدء سريان اتفاق هدنة برعاية الأمم المتّحدة منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء.

وقال مسؤول في القوات الحكومية، مساء الإثنين لوكالة «فرانس برس» إن اشتباكات متقطّعة تدور في شرق المدينة المطلة على البحر الأحمر والتي تضم ميناء حيويًا، رغم تعهّد الطرفين وقف إطلاق النار.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أنّ وقف إطلاق النار سيطبق بدءًا من منتصف الليل، رغم أن اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه الخميس في السويد نص على وقف فوري لإطلاق النار.

وقبل وقت قصير من بدء سريان الهدنة، طلبت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من عسكرييها أن يتم إيقاف إطلاق النار في محافظة الحديدة ومدينة الحديدة. بدورهم، تعهد الحوثيون وقف إطلاق النار.

وكتب المسؤول السياسي في صفوف الحوثيين محمد عبدالسلام، على «تويتر»: «نؤكّد الالتزام بالاتّفاق ووقف العمليات العسكرية في محافظة الحديدة منتصف هذه الليلة».

وفي وقت سابق، قال مصدر في التحالف العربي بقيادة السعودية إن «التحالف لا نية لديه لخرق الاتفاق، وسيقوم بكل ما بوسعه لاحترامه».

وبعد أكثر من أربع سنوات من الحرب، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، في محادثات استمرت أسبوع بالسويد إلى اتّفاق لسحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة ومينائها الحيوي الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين للتزوّد بالمؤن، ووقف إطلاق النار في المحافظة.

كما اتّفق طرفا النزاع على التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز، الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية ويحاصرها، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وكذلك أيضًا على عقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع الأطر لاتفاق سلام ينهي الحرب.

وبموجب الاتفاق، يتوجب على الحوثيين الانسحاب من موانئ محافظة الحديدة والصليف وراس عيسى بحلول نهاية يوم 31 ديسمبر، كما أنّه يتوجب عليهم والقوات الموالية للحكومة الانسحاب من المدينة بحلول نهاية يوم 7 يناير المقبل.

آلية غامضة

ويرى محللون أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها هي الأهم منذ بداية الحرب لوضع البلد الفقير على سكة السلام، لكنّ تنفيذها على الأرض تعترضه صعوبات كبيرة، بينها انعدام الثقة بين الأطراف.

وبحسب المصدر في التحالف، فإن «آلية تطبيق الاتفاق وقف إطلاق النار لم تكن واضحة في البداية وليست واضحة بشكل كامل حتى الآن»، مضيفًا أن التحالف ينتظر الإعلان الرسمي من الأمم المتحدة حول الآلية.

وكان مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث دعا، الأحد، أطراف النزاع للالتزام بالهدنة.

وأعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، أمس الإثنين، أنها تعالج مصابين في المواجهات في الحديدة، معربة عن قلقها جراء استمرار أعمال العنف في المدينة التي تعتبر شريان حياة لملايين السكان، إذ تمر عبر مينائها غالبية المساعدات والمواد الغذائية.