إردوغان عازم «على التخلص» من المقاتلين الأكراد في شمال سورية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (ا ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الإثنين، إنه عازم على «التخلص» من المقاتلين الأكراد في شمال سورية إذا لم يرغمهم الأميركيون على الانسحاب، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

ويأتي هذا التهديد الجديد لإردوغان بعد ثلاثة أيام من محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب وافق خلالها الرجلان على التعاون في شكل «أكثر فاعلية» في شمال سورية.

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وجرت المحادثة الهاتفية الجمعة بعدما أعلن إردوغان الأربعاء أنه سيطلق عملية جديدة «في الأيام المقبلة» ضد مواقع وحدات حماية الشعب الكردية شرق الفرات في شمال سورية.

وتدعم واشنطن عناصر وحدات حماية الشعب في مواجهة متطرفي تنظيم الدولة، لكن أنقرة تعتبرهم منظمة «إرهابية» مرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وجدد إردوغان الإثنين تهديداته رغم تحذيرات واشنطن.

وقال في كلمة ألقاها في مدينة قونية: «لقد تحدثت إلى ترامب. على الإرهابيين الانسحاب من شرق الفرات وإذا لم يرحلوا فسنتخلص منهم». وأضاف أن وحدات حماية الشعب «تشكل مصدر قلق بالنسبة إلينا مع ممرهم الإرهابي».

ورغم ذلك، بدا أن إردوغان يترك الباب مواربًا أمام حل وسط محتمل مع الولايات المتحدة البلد الشريك في حلف شمال الأطلسي. وقال: «لأننا شركاء استراتيجيون، يجب أن نقوم بما هو ضروري» مع التكرار أن الهجوم التركي المحتمل يمكن أن يبدأ «في أي وقت».

وارتفعت حدة التوتر خلال الأسابيع الماضية بعدما أقامت الولايات المتحدة مراكز مراقبة في شمال سورية قرب الحدود مع تركيا لمنع الاحتكاك بين القوات التركية والكردية.

وأثار هذا القرار حفيظة تركيا التي اعتبرت هذه الخطوة محاولة أميركية لحماية وحدات حماية الشعب الكردية.

وكان تم الاتفاق في مايو الماضي على خريطة طريق لتهدئة التوتر تتضمن بشكل أساسي انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من منبج وتسيير دوريات مشتركة أميركية تركية باشرت عملها في نوفمبر الماضي.

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وتصر أنقرة على التذكير بشكل دائم بأن المتمردين الأكراد لم ينسحبوا بعد من منبج، وتهدد بالتدخل عسكريًا في هذه المدينة في حال لم تلتزم واشنطن تعهداتها. وقال إردوغان الجمعة: «هذا ما نقوله: إما أن تنظفوا المدينة وتخرجوهم (وحدات حماية الشعب الكردية) وإما سندخل إلى منبج».