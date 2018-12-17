السعودية تعتبر قرارات مجلس الشيوخ الأميركي «تدخّلاً» في شؤونها

ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان (ا ف ب)

اعتبرت المملكة السعودية، الإثنين، أن قرارات مجلس الشيوخ الأميركي الأخيرة المرتبطة بالحرب في اليمن وقضية الصحفي جمال خاشقجي تشكل «تدخلاً سافرًا» في شؤونها، رافضة «التعرّض» لولي عهدها الأمير محمد بن سلمان ومحذّرة من «تداعيات» على العلاقات.

اقرأ أيضًا: مجلة «تايم» تختار جمال خاشقجي وصحفيين آخرين ضمن شخصيات العام

وقد صوت مجلس الشيوخ الأميركي الخميس على وقف الدعم العسكري الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وعلى قرار منفصل يُحمل ولي العهد السعودي «مسؤولية» مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن المملكة تستنكر «الموقف الذي صدر أخيرًا من مجلس الشيوخ (...) والذي بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخلاً سافرًا في شؤونها الداخلية، ويطال دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وأضافت الوزارة أن الرياض «تؤكد رفضها التام أي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده (...) بأي شكل من الأشكال أو المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها».

ودعت إلى «ألا يتم الزج بها في الجدل السياسي الداخلي في الولايات المتحدة (...)، منعًا لحدوث تداعيات في العلاقات بين البلدين يكون لها آثار سلبية كبيرة على العلاقة الاستراتيجية المهمة بينهما».

وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون الخميس قرارًا يحمّل ولي العهد السعودي «المسؤولية عن مقتل» الصحفي جمال خاشقجي، كما طالب أعضاء المجلس الرئيس دونالد ترامب بوقف الدعم العسكري للسعودية في حرب اليمن، حيث تقود المملكة تحالفًا عسكريًا دعمًا لحكومة معترف بها دوليًا وفي مواجهة المتمرّدين الحوثيين.

اقرأ أيضًا: وزير العدل التركي: السعودية لم تقدم ما نحتاجه في قضية خاشقجي

وأعربت وزارة الخارجية عن «استغرابها من مثل هذا الموقف الصادر من أعضاء في مؤسسة معتبرة في دولة حليفة وصديقة تكنّ لها المملكة (...) كل الاحترام، وتربط بها روابط استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية عميقة بنيت على مدى عشرات السنين».

لكنها اعتبرت أن «هذا الموقف لن يؤثر على دورها القيادي في محيطها الإقليمي وفي العالمين العربي والإسلامي وعلى الصعيد الدولي»، مذكّرةً بأنها «تتمتع بدور قيادي في استقرار الاقتصاد الدولي من خلال الحفاظ على توازن أسواق الطاقة».

عرضة للضغوط

وأعادت الوزارة التأكيد على أن مقتل خاشقجي «جريمة مرفوضة» لا تعبّر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها، مؤكدةً في الوقت ذاته رفضها أي محاولة للخروج بالقضية عن مسار العدالة في المملكة.

كما شددت على أن المملكة تواصل بذل «الجهود لكي تتوصل الأطراف اليمنية إلى حل سياسي» للنزاع المتواصل منذ 2014 والذي قتل فيه نحو عشرة آلاف شخص منذ بداية التدخل السعودي متسبّبًا بأكبر أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وبعيد التصويت في مجلس الشيوخ، عاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى تأكيد أهمية التحالف الأميركي - السعودي بداعي الأمن القومي.

وقال جيمس دورسي من جامعة «اس راجارتنام» للدراسات الدولية في سنغافورة إن «الأمير محمد والسعودية، حتى قبل تقديم مشروع قرار مجلس الشيوخ، كانوا يكتشفون أن مقتل خاشقجي أضعف المملكة دوليًا وجعلها أكثر عرضة للضغوط».

وقُتل خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي في جريدة «واشنطن بوست» الأميركية ينتقد فيها السلطات السعودية، في الثاني من أكتوبر على أيدي عناصر سعوديين في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا الأحد إلى إجراء «تحقيق ذي مصداقية» في مقتل خاشقجي.

اقرأ أيضًا: اتفاقات اليمن الهشة بحاجة لحماية وضغوط دولية

وتقول الإدارة الأميركية إنها لا تملك دليلاً على صلة الأمير محمد بقتل خاشقجي، وذلك على الرغم من أن تقارير وكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه» تتيح استخلاص ذلك، بحسب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ ووسائل إعلام.

وترى الإدارة الأميركية أن التحالف مع السعودية ضروري لمواجهة إيران المتهمة بدعم المتمرّدين في اليمن، ولهذا فإنه يصعب سحب الدعم الأميركي العسكري واللوجستي للسعودية في هذا البلد.