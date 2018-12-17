الرئيس السوداني أول زعيم عربي يزور سوريا منذ 2011

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 12:51 صباحا
الرئيس السوداني عمر البشر لدى وصوله العاصمة السورية دمشق

قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن الرئيس السوداني عمر البشر وصل إلى العاصمة السورية دمشق، الأحد، في أول زيارة لزعيم عربي إلى سوريا منذ بدء الصراع السوري.

وأظهرت صور رسمية الرئيس السوري بشار الأسد لدى استقباله للبشير في المطار، فيما تجنبت دول عربية كثيرة الأسد منذ أن بدأ الصراع في 2011 بعد انتشار الاحتجاجات في سوريا مطالبة بإسقاطه.

ووصل البشير إلى مطار دمشق على متن طالرة ركاب روسية من طراز tu-154 بترقيم RA85155 وليس على متن الطائرة الرئاسية السودانية.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن الزعيمين أجريا محادثات في قصر الرئاسة تناولت أحدث التطورات في المنطقة وفي سوريا.

ونقلت الوكالة عن الأسد قوله إن بلاده لا تزال «مؤمنة بالعروبة ومتمسكة بها»، رغم الصراع الذي تتهم فيه سوريا بعض الدول العربية بقيادة السعودية بتأجيجه عن طريق تسليح المعارضين الساعين للإطاحة بحكم الأسد.

وعلقت جامعة الدول العربية أنشطة سوريا في مؤسساتها في نوفمبر 2011 ردًا على هجمات الحكومة السورية العنيفة على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.

ورغم أن دولا عربية كثيرة أغلقت سفاراتها أو خفضت علاقاتها مع دمشق، ثمة دعوات كثيرة في العالم العربي في الأشهر الأخيرة لتطبيع العلاقات مع سوريا وإعادتها إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.

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