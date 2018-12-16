تسعة قتلى بانفجار سيارة مفخخة في عفرين بسورية

قتل تسعة أشخاص على الأقل الأحد إثر انفجار سيارة مفخخة في سوق يقع وسط مدينة عفرين في شمال سورية والتي يسيطر عليها الجيش التركي والقوات الموالية له، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن «وقع الانفجار عند اطراف سوق الهال بالقرب من نقطة عسكرية لمقاتلين موالين لتركيا ما أسفر عن مقتل تسعة اشخاص هم خمسة مدنيين وأربعة عناصر من القوات الموالية لأنقرة»، بحسب «فرانس برس».

وأشار عبد الرحمن إلى «إصابة أكثر من 20 شخصا بجروح بين المدنيين والمقاتلين بعضهم بحالات خطرة» لافتاً إلى أن «عدد من قضوا قابل للارتفاع». كما أدى الانفجار «إلى خسائر مادية جسيمة في منطقة التفجير»، بحسب المرصد.

وأنفجرت الحافلة بعد دخولها السوق ببرهة، وهرع إلى مكان الانفجار حيث وجدت أشلاء القتلى مبعثرة على الأرض. وأضاف «كانت هناك دماء، رفعنا الأشلاء ووضعناها باكياس لدفنها وقمنا باسعاف الجرحى». وأضاف بغضب «لا توجد هنا عصابات مسلحة، لا يوجد إرهابيون. هنا سوق خضار يعتاش منه الناس. ما الذنب الذي اقترفوه ليفعلوا ذلك بهم؟».

وتسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية منذ مارس 2018 على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في محافظة حلب، بعد هجوم واسع شنّته على المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم واشنطن. وأجبر الهجوم على منطقة عفرين، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكانها البالغ 320 ألفاً، على الفرار. ولم يتمكّن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم بعد.

ويأتي التفجير بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان الذي شنت بلاده منذ 2016 هجومين في شمال سورية، الاربعاء أن عملية جديدة ستشن «في الايام المقبلة» وقال انها ستستهدف وحدات حماية الشعب الكردية في شرق الفرات. وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي الخميس في منطقة عفرين بعد تعرضه لإطلاق نار من مقاتلين أكراد.

واعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان السبت أن «التصريحات عن عملية عسكرية تركية جديدة محتملة في شمال شرق سورية، هي مصدر قلق» مطالبة تركيا بـ«الامتناع عن أي تحرك أحادي الجانب» في سورية.

وكان الرئيسان التركي ونظيره الأميركي دونالد ترامب قد توافقا الجمعة على «تعاون أكثر فاعلية» بين بلديهما بشأن سورية حيث تنذر أي عملية عسكرية تركية بانفجار الوضع بسبب الوجود العسكري الأميركي إلى جانب المقاتلين الأكراد وتركيا والولايات المتحدة حليفتان داخل الحلف الأطلسي، لكن علاقاتهما توترت في السنوات الأخيرة خصوصا بسبب التعاون بين واشنطن ووحدات حماية الشعب الكردية والذي يثير غضب أنقرة.