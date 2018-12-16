ردًا على أستراليا.. مهاتير محمد: ليس من حق الدول الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال

مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا (رويترز)

انتقد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم الأحد، تحرك أستراليا للاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لدولة الاحتلال، قائلاً إن مثل هذا الاعتراف «ليس من حق» الدول.

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وجاءت خطوة أستراليا بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في مايو، وهو ما أغضب الفلسطينيين والعالم الإسلامي وأصاب حلفاء غربيين بالإحباط.

وقال مهاتير، لـ«رويترز» على هامش مؤتمر في بانكوك: «ينبغي أن تظل القدس على ما هي عليه الآن وليس عاصمة لإسرائيل». وأضاف: «دائمًا ما كانت القدس تابعة لفلسطين، وبالتالي فما الداعي لاتخاذ مبادرة بتقسيم القدس التي لا تنتمي لهم... ليس لديهم أي حقوق».

وتدعم ماليزيا، وغالبية سكانها من المسلمين، حل إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل منذ وقت طويل.

ووضع القدس من أكبر العقبات في طريق التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين الذي يريدون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم في المستقبل. وتعتبر إسرائيل المدينة بالكامل عاصمتها الموحدة بما في ذلك شطرها الشرقي الذي ضمته في حرب عام 1967 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

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وتراجع رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون بذلك عن السياسة التي تنتهجها بلاده إزاء الشرق الأوسط منذ عشرات السنين، لكنه أضاف أنها لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس على الفور.