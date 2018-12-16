وزير الخارجية التركي: سندرس العمل مع الأسد إذا فاز في انتخابات ديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 ديسمبر 2018, 02:55 مساء
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (الإنترنت)

ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر بالدوحة يوم الأحد، أن بلاده ستدرس العمل مع الرئيس السوري بشار الأسد إذا فاز في انتخابات ديمقراطية، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

وساندت تركيا معارضي الأسد في الحرب الأهلية السورية التي اندلعت في 2011.

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وتمكن الأسد، الذي تمسك أسرته بزمام السلطة منذ نحو خمسة عقود، من البقاء في الحكم بفضل الدعم العسكري الكبير من جانب إيران وروسيا، لكن أجزاء كبيرة من سورية لا تزال خارج نطاق سيطرته، بما في ذلك مناطق في الشمال واقعة تحت السيطرة التركية وأخرى في الشرق يحكها تحالف يقوده الأكراد وتدعمه الولايات المتحدة.

وعبّر جاويش أوغلو عن اعتقاده بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس مغادرة سورية.

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