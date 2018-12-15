أوغلو: لن نتراجع عن كشف ملابسات مقتل خاشقجي

شاشة عرضت عليها صورة الصحفي السعودي جمال خاشقجي (فرانس برس)

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم السبت، أن أنقرة «ستذهب للنهاية» ولن تتراجع في سعيها لكشف كافة ملابسات جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.

وقال تشاوش أوغلو، على هامش مشاركته في مؤتمر «منتدى الدوحة» الدبلوماسي في العاصمة القطرية: «لم نتلق معلومات جديدة أو نتائج التحقيق من قبل الجانب السعودي. تركيا لن تتراجع في هذه المسألة وسنذهب للنهاية»، وفق «فرانس برس».

وقُتل الصحفي جمال خاشقجي، الكاتب في جريدة «واشنطن بوست» الأميركية، في الثاني من أكتوبر على أيدي عناصر سعوديين في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وذكرت السلطات السعودية أن خاشقجي قُتل بعدما تعرض للتخدير بجرعة كبيرة، ثم قطعت جثته داخل القنصلية، وألقت اللوم في الجريمة على عناصر أمن ومسؤولين في جهاز الاستخبارات.

ويقول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن «الأمر بقتل خاشقجي صدر من أعلى المستويات في الحكومة السعودية»، مشددًا في الوقت نفسه على أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هو فوق أي شبهة في هذه الجريمة.

ورجحت وكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه» أن يكون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أمر بذلك، لكن الرياض نفت ذلك بشدة.

وكان تشاوش أوغلو أعلن، الثلاثاء، أن تركيا تجري مناقشات مع منظمة الأمم المتحدة حول احتمال فتح تحقيق دولي بشأن جريمة قتل الصحافي.

كما طلبت أنقرة من الرياض تسليمها مطلوبين في الجريمة، لكن السعودية رفضت.