الجيش الإسرائيلي يهدم منزل فلسطيني متهم بقتل جندي إسرائيلي

دخان يتصاعد من منزل فلسطيني متهم بقتل جندي إسرائيلي بعد هدمه، 15 ديسمبر 2018 (فرانس برس)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هدم، فجر اليوم السبت، منزلًا يعود لعائلة فلسطيني متهم بقتل جندي إسرائيلي في مايو الماضي، بعد أن ألقى عليه حجرًا ضخمًا من على سطح منزل في مخيم الأمعري في الضفة الغربية المحتلة.

واقتحم مئات الجنود الإسرائيليين مخيم الأمعري الملاصق لمدينة رام الله في الضفة الغربية، وقاموا بإخراج عشرات المتضامنين، الذين تحصنوا داخل المنزل قبل تفجير المنزل المكون من ثلاث طبقات، وفق «فرانس برس».

ويتهم الجيش الإسرائيلي إسلام أبو حميد بقتل جندي إسرائيلي داخل مخيم الأمعري بعدما ألقى حجر ضخم من الرخام على رأسه من عل سطح أحد المنازل في المخيم، حيث كان الجيش الإسرائيلي حينها يقوم بعمليات إعتقال.

وتم تدمير المنزل بالكامل. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن «وحدات من حرس الحدود ووحدات كوماندوس شاركت في عملية هدم منزل الشاب»، وقال إنه «خلال العملية شارك عشرات الفلسطينيين بأعمال عنف والقوا حجارة بأتجاه أفراد الجيش الذين ردوا عليهم».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أصدر أمرا بـ«تسريع هدم منازل المخربين».

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن عشرات الإصابات وصلت إلى مشافي مدينة رام الله نتيجة المواجهات التي وقعت بين شبان والجيش الإسرائيلي طوال الليل، لكن جميع الإصابات كانت طفيفة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها هدم منزل عائلة ابو حميد، بتهمة قيام أبنائها بهجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وحكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، في 2002، على أربعة أشقاء من العائلة نفسها بالسجن مدى الحياة، ويتوقع أن يتم الحكم على شقيقهم الخامس إسلام بالسجن أيضًا مدى الحياة.

وفقدت العائلة كذلك إبنًا سادسًا بعد أن قتلته وحدة إسرائيلية خاصة في العام 1995، بسبب نشاطه مع حركة «حماس»، بينما يخضع شقيق سابع للأعتقال الإداري.

وقالت والدة الشبان السبعة لطيفة ابو حميد ( 72 عامًا) بعد هدم المنزل: «أنا لا اهتم لكل ما يجري، المهم أن أولادي طيبين. هدموا المنزل أول مرة وبنيناه والمرة الثانية وبنيناه وسنبقى نبنيه لو مئة وألف مرة».