الهدوء يسود مدينة الحديدة وسط مخاوف من انهيار اتفاقات الهدنة

باعة في مدينة الحديدة في غرب اليمن، 14 ديسمبر 2018 (فرانس برس)

رغم الآمال التي أحيتها اتفاقات السويد، يدرك اليمنيون في الحديدة ومدن أخرى أن التفاهمات هذه تبقى هشّة بعد أربعة أعوام من الحرب وانعدام الثقة بين أطراف النزاع، ويخشون من انهيارها في أية لحظة.

وساد الهدوء في الحديدة، صباح اليوم السبت، بعد اشتباكات متقطعة بالأسلحة الرشاشة والمدفعية شهدتها أطرافها الشرقية والجنوبية مساء أمس الجمعة، وفق «فرانس برس».

وشكلت هذه المواجهات أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس - الجمعة.

وبعد أكثر من أربع سنوات من الحرب، توصّلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، خلال المحادثات المنعقدة في السويد واختتمت الخميس، إلى اتفاق لسحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة ومينائها الحيوي الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين للتمون، ووقف إطلاق النار في المحافظة.

كما اتفق طرفا النزاع على التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز، الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وعقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع أطر لسلام ينهي الحرب.

«بأي لحظة»

ويرى المحللون أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها هي الأهم منذ بداية الحرب لوضع البلد الفقير على سكة السلام، لكن تنفيذها على الأرض تعترضه صعوبات كبيرة، بينها انعدام الثقة بين الأطراف.

ودعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى العمل سريعًا على إنشاء نظام مراقبة قوي وكفوء في هذا البلد لمراقبة تطبيق الإتفاق في الحديدة.

في شارع بالمدينة المطلة على البحر الاحمر ينتشر فيه الحوثيون، وقف المقاتل محمد عبده بين رفاقه يحمل بندقيته وينتظر التوجيهات، وقال وهو يضرب بيده على البندقية: «لا نتوقع من العدو الالتزام لأن العدو مخادع ولا يوجد لديه سلام، السلام في أفواه البنادق».

وظلت الأوضاع في الحديدة على حالها، اليوم السبت، رغم الاتفاقات الأخيرة، وظلت المحال التجارية والمدارس مغلقة في المناطق القريبة من خطوط التماس بشرق وجنوب المدينة، وشوارع قريبة منها فارغة إلا من السواتر الترابية والمسلحين، حسبما أفاد سكان.

في المقابل، بقيت الأسواق في وسط وشمال المدينة تعجّ بالزبائن والشوارع مليئة بالمارة والسيارات بين الابنية التي تعلوها صور لقادة في صفوف الحوثيين ولافتات تحمل شعاراتهم.

«جاهزون لكافة الخيارات»

وتنسحب الخشية من انهيار الاتفاقات التي تمخضت عن أول مشاورات منذ 2016، ومن احتمال توقف المسار السياسي، على مدن أخرى، بينها صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتكررت الدعوات في مساجد صنعاء خلال صلاة الجمعة إلى التطوع في صفوف الحوثيين، رغم اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، حسب ما نقلت وسائل الإعلام المؤيدة للحوثيين.

وصدر بيان عن الحوثيين في صنعاء جاء فيه: «جاهزون لكافة الخيارات والرد على أية اختراقات للعدو ومرتزقته».

وفي عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها، عاد بعض أعضاء الوفد الحكومي من السويد إلى أعمالهم فيها، بينما توجّه آخرون إلى الرياض حيث يقيم العديد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، في مقدمهم الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وتدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 دعمًا للحكومة، وقتل منذ بدء عمليات التحالف نحو عشرة آلاف شخص، بينما يواجه 14 مليون يمني خطر المجاعة.