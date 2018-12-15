فلسطين تعتبر اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل «خطير ومستفز»

القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي

وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إعلان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اعتراف بلاده رسميًا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل بـ«الخطير والمستفز».

وقالت عشراوي في بيان، اليوم السبت، إن «الخطوة الأسترالية لا مسؤولة وغير قانونية ولن تؤدي إلا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة»، وفق «فرانس برس».

وأضافت أن «أستراليا باعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، تزامنًا مع إعدام الأخيرة لأربعة مواطنين بدم بارد وفرضها العقوبات الجماعية على شعب أعزل، أصبحت شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال وداعمة لعمليات الضم غير الشرعية للقدس المحتلة، متحدية القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية».

وتابعت أن «هذا القرار يعتبر مناورة رخيصة من قبل رئيس الحكومة الأسترالية، الذي استخدم الحق الفلسطيني لرشوة اللوبي الصهيوني للحصول على دعمه في الانتخابات»، داعية الدول العربية والإسلامية إلى تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بما فيها قطع علاقاتها كافة مع أستراليا.

وأكدت أن هذا الاعتراف سيؤدي إلى ضرب مكانة أستراليا ومصالحها في العالم أجمع وعلى وجه الخصوص العالميين العربي والإسلامي.

من جهته، رأى أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن «أستراليا اختارت بقرارها هذا الوقوف إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب و(ئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في التصويت ضد حل الدولتين».

وأشار إلى أن أستراليا «ترفض الاعتراف بفلسطين كدولة وتقوم بالتصويت في المنتديات الدولية ضد حق الفلسطينيين في تقرير المصير وبمواصلة التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية».

وأعلنت أستراليا، اليوم السبت، أنها تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنها أوضحت أنها لن تنقل بعثتها الدبلوماسية من تل أبيب قبل إبرام اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.