بعد تصويت مجلس الشيوخ.. بومبيو يدافع عن التحالف الأميركي - السعودي

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

عاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى تأكيد أهمية التحالف الأميركي السعودي بداعي الأمن القومي، بعد تصويت مجلس الشيوخ على قرار لإنهاء الحرب التي يشنها التحالف في اليمن.

وقال بومبيو، الجمعة، في مؤتمر صحافي: «نحن بالتأكيد نحترم كثيرًا ما يقوم به المشرع، ونحن على اتصال دائم مع الأعضاء المنتخبين، ونتفهم بالتالي قلقهم».

وأضاف، وفق «فرانس برس»: «نفعل ما بوسعنا لاتخاذ إجراءات جيدة للولايات المتحدة وتضمن أمن بلادنا، وسنستمر في القيام بذلك في ضوء تصويت الأمس».

وتابع: «الرئيس ترامب كان واضحًا جدًا ليس فقط بشأن أهمية محاسبة من اغتالوا جمال خاشقجي بل أيضًا حماية المواطنين الأميركيين»، مضيفًا أن «هناك خطر حقيقي على الولايات المتحدة. الإيرانيون قتلوا أو متورطون في قتل مئات آلاف الأشخاص في الشرق الأوسط بينهم مئات الجنود الأميركيين».

وفي صفعة غير مسبوقة في مجال السياسة الخارجية منذ بداية ولاية ترامب، ناقض مجلس الشيوخ، رغم أنه تحت سيطرة الجمهوريين، موقف الرئيس الأميركي وطالب بوقف الدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ونددوا بمسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وصوت مجلس الشيوخ على تفعيل قانون صلاحيات الحرب، الذي يعود إلى حقبة حرب فيتنام، ويعيد إلى الكونغرس صلاحيات الدخول في نزاعات مسلحة، بدلًا من البيت الأبيض.

لكن مجلس النواب لم يصوت بعد، والهامش في تصويت مجلس الشيوخ لم يكن كبيرًا بما يكفي لتجاوز تعطيل النص المحتمل من قبل ترامب.

وتقول الإدارة الأميركية إنها لا تملك دليلًا على صلة الأمير محمد بقتل خاشقجي، وذلك رغم أن تقارير وكالة الاستخبارات الأميركية تتيح استخلاص ذلك، حسب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ ووسائل إعلام.

وكان ترامب أكد مجددًا التحالف الثابت مع السعودية، وترى الإدارة الأميركية أن هذا التحالف «لازم لمواجهة إيران»، العدو المشترك في الشرق الأوسط، ولهذا فإنه لا مجال لسحب الدعم الأميركي العسكري واللوجستي للسعودية في اليمن حيث تحارب الحوثيين المدعومين من طهران.