أستراليا تعترف رسميًا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل دون نقل السفارة

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون

أعلنت أستراليا، اليوم السبت، أنها تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنها أوضحت أنها لن تنقل بعثتها الدبلوماسية من تل أبيب قبل إبرام اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد رئيس الوزراء سكوت موريسون أيضًا أن بلاده مستعدة للاعتراف بتطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، عندما يتوضح وضع المدينة في اتفاق سلام.

وقال موريسون، في خطاب من سيدني، إن «أستراليا تعترف الآن بالقدس الغربية، التي تضم مقار الكنيست والعديد من المؤسسات الحكومية، عاصمة إسرائيل»، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «نتطلع إلى نقل سفارتنا إلى القدس الغربية عندما يصبح ذلك قابلًا للتنفيذ، دعمًا لاتفاق على الوضع النهائي للمدينة وبعد أن يتم التوصل إليه»، موضحًا أن العمل لتحديد موقع جديد للسفارة جار.

وبانتظار ذلك، قال موريسون إن أستراليا ستفتح مكتبًا مكلفًا الدفاع والتجارة في الشطر الغربي من المدينة المقدسة، وقال: «بالإضافة إلى ذلك، وتأكيدًا على التزامنا حلا بدولتين، فإن الحكومة الاسترالية مصممة أيضًا على الاعتراف بتطلعات الشعب الفلسطيني إلى دولة مستقبلية عاصمتها القدس الشرقية».

وكان موريسون أعلن في وقت سابق انفتاحه على مقترحات لم يحدد مصدرها للاعتراف رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها. لكن في مواجهة انتقادات في الداخل وتهديدات بردّ تجاري من الخارج، أكد أنه يريد مشاورة حلفائه أولًا.

وفي أول رد فعل للقرار، دان حزب العمال المعارض هذا الإجراء، معتبرًا أن الحكومة وضعت «المصلحة الشخصية قبل المصلحة الوطنية».

مجازفة

وقالت المسؤولة في حزب العمال بيني وونغ في بيان إن «الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل بينما ما زالت سفارة أستراليا في تل أبيب، ليس سوى خطوة لإنقاذ ماء الوجه. إنه قرار ينطوي على مجازفة كبيرة ولا يفيد في شيء».

واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر 2017، بالقدس عاصمة لإسرائيل في قطيعة مع الدبلوماسية الأميركية المعتمدة منذ عقود، ما أثار غضب الفلسطينيين وتنديدًا من المجموعة الدولية.

وفتحت السفارة الأميركية الجديدة أبوابها في 14 مايو، بالتزامن مع حمام دم في قطاع غزة الذي شهد مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين على طول الحدود. وقُتل 62 فلسطينيًا في ذلك اليوم بنيران القوات الإسرائيلية.

ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في 1967 ثم ضمتها، عاصمة لدولتهم المنشودة، بينما تؤكد إسرائيل أن القدس بشطريها عاصمتها «الأبدية والموحدة».

من جهتها، تعتبر الأسرة الدولية احتلال القدس الشرقية وضمها غير شرعي وتعتبرها أرضا محتلة. وتقع مراكز السفارات الأجنبية خارج المدينة المقدسة وغالبيتها في تل أبيب، لتجنب استباق نتائج مفاوضات الحل النهائي.

ويسعى رئيس الحكومة الأسترالية الذي يخشى هزيمة انتخابية العام المقبل، إلى جذب الناخبين اليهود والمسيحيين المحافظين، وإلى إرضاء البيت الأبيض.

وحذر رئيس البعثة الدبلوماسية العامة لفلسطين في أستراليا، عزت عبد الهادي، من أن الحكومة الفلسطينية ستدعو الدول العربية والإسلامية إلى سحب سفرائها من استراليا واتخاذ إجراءات مقاطعة اقتصادية.

أما منظمة «شبكة استراليا للدفاع عن فلسطين» غير الحكومية فقد أكدت أن قرار موريسون «لا يخدم مصالح الأستراليين».

وقال رئيس المنظمة الاسقف جورج براونينغ إن «هذا الإجراء يقوض كل إمكانية حقيقية للتوصل إلى اتفاق مقبل ويشجع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها اليومية لحقوق الفلسطينيين».

وبعيد قرار الرئيس الأميركي، نقلت غواتيمالا سفارتها إلى القدس وإبقائها هناك. أما سفارة باراغواي، التي نُقلت إلى القدس في مايو فقد عادت، إلى تل أبيب بعد أربعة أشهر من تلك الخطوة بسبب تغير السلطة.

وأبدى قادة أستراليا والبرازيل والجمهورية التشيكية رغبتهم في نقل سفارات بلادهم إلى القدس، لكن دون اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الإتجاه.