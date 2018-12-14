اليمن: اشتباكات في الحديدة تخرق اتفاق وقف إطلاق النار

جنود من القوات الموالية للحكومية اليمنية في شرق الحديدة

اندلعت اشتباكات عند الأطراف الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة اليمنية، مساء الجمعة، هي الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في السويد حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة، حسبما أفاد اثنان من سكان المدينة.

وقال أحد سكان حي في شرق المدينة لوكالة «فرانس برس» عبر الهاتف إنه يسمع أصوات اشتباكات بالأسلحة النارية كل ربع ساعة، تستمر لبضعة دقائق ثم تتوقف، بينما قال آخر يسكن في حي جنوبي أنه سمع أصوات المدفعية تطلق قذائف.

المبعوث الأممي يعلن عن «نظام مراقبة» جديد في اليمن

وتوصّلت الحكومة اليمنية والحوثيون في السويد إلى اتفاق لسحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر ومينائها الحيوي، ووقف إطلاق النار في المحافظة التي تشهد مواجهات على جبهات عدة.

كما اتّفق طرفا النزاع على التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز (جنوب غرب) التي تسيطرعليها القوات الحكومية ويحاصرها الحوثيون، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وعقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع أطر لسلام ينهي الحرب المستمرة منذ العام 2014.

اتفاقات اليمن الهشة بحاجة لحماية وضغوط دولية

لكنّ محللون يرون أن الاتفاقات، وهي الأهم منذ بداية الحرب لوضع البلد الفقير على سكة السلام، يعترض تنفيذها على الأرض صعوبات كبيرة، وتحتاج إلى لحماية وضغوط دولية.