فرنسا تترقب «الفصل الخامس» من احتجاجات «السترات الصفر» رغم تنازلات ماكرون

جانب من احتجاجات شعبية في العاصمة الفرنسية باريس (أرشيفية)

رغم اللهجة التصالحية التي تبناها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه للأمه مساء الإثنين، أعلن العديد من المحتجين عزمهم على الاستمرار في قطع الطرقات وإقامة السواتر ولا سيما في الشوارع الرئيسية كالشانزيليزيه في العاصمة باريس، ودعوا إلى «فصل خامس» من التعبئة السبت في جميع أنحاء فرنسا، ليكون خامس يوم سبت على التوالي يشهد تحركات على المستوى الوطني منذ انطلاق حركة «السترات الصفر» في 17 نوفمبر.

وبعد ساعات من إلقاء ماكرون لخطابه، سعت الحكومة الثلاثاء لإقناع الفرنسيين بأن التدابير التي أعلن عنها الرئيس تستجيب لمطالب «السترات الصفر» فيما أعلن العديد من المحتجين عن خيبة أملهم وعزمهم على مواصلة حركتهم.

وألقى رئيس الوزراء إدوار فيليب كلمة أمام مجلس النواب الثلاثاء شرح فيها الإجراءات التي كشف عنها الرئيس في كلمته التلفزيونية إلى الأمة مساء الاثنين.

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كما تترقب السلطات الفرنسية توجهات الرأي العام التي تعتبر أساسية لمسار الأزمة، في ظل تحركات احتجاجية تفتقر إلى أي تنظيم مركزي وتجمع العديد من الشرائح الاجتماعية والمطالب. وفور إنهاء ماكرون لكلمته، أعلن العديد من المحتجين الذين تجمعوا في خيم أقاموها في الشوارع عزمهم على الاستمرار في الاحتجاجات، قائلين إن «رئيس الأغنياء» لم يستجب لكل مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية. ولكن رغم التعاطف الشعبي الذي تلقاه مطالب المحتجين من أصحاب السترات الصفر، وفقا لاستطلاعات الرأي، فلقد كان لافتا عدم اتساع أعداد المشاركين في تظاهرات السبت الماضي، وزيادة أعداد المعارضين لمشاهد العنف التي جرت في عدة مدن فرنسية، وعلى رأسها باريس.

وتسعى الدولة لتفادي وقوع تجاوزات خطيرة جديدة كالتي شهدها يوما السبت السابقان، وحذر ماكرون بهذا الصدد بأن «أعمال العنف غير المقبولة (...) لن تحظى بأي تساهل».

وحملت هذه التجاوزات الشرطة على اتخاذ تدابير غير مسبوقة في فرنسا. وتم اعتقال 4523 شخصا منذ أول اتظاهرة لـ«السترات الصفر»، وضع 4099 منهم قيد التوقيف رهن التحقيق.

عناصر غامضة

وقام إدوار فيليب أمام الجمعية الوطنية بشرح معالم التدابير الاجتماعية الرئيسية التي عددها الرئيس: زيادة الحد الأدنى للأجور بمئة يورو، وإعفاء المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن ألفي يورو في الشهر من الضريبة المعروفة بـ«المساهمة الاجتماعية المعممة» (سي إس جي) التي تصب في تمويل الضمان الاجتماعي، وإعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب.

غير أنه ما زال يتحتم توضيح عناصر عديدة: تحديد المعنيين بالتدابير، وتاريخ بدء تطبيقها وسبل تمويلها.

واستقبل ماكرون الثلاثاء ممثلي القطاع المصرفي، ثم التقى أمس الأربعاء بممثلي الشركات الكبرى، وطلب منهم «المساهمة في المجهود الإجمالي» من خلال تدابير ضريبية على الأرجح. وأوضح وزير الدولة لدى وزارة الحسابات العامة أوليفييه دوسو أن الإجراءات التي كشف عنها الرئيس ستكلف «ما بين 8 و10 مليار، إننا بصدد تحديد الأمر، وبحث كيفية تمويلها».

«رد فعل متأخر»

وعلق خبير التواصل السياسي فيليب مورو شوفروليه أن «إعلانات عديدة تبدو مفبركة خصيصا لهدف موضوعي» مضيفا أنه «بعد أربعة أسابيع من معركتهم، بات أصحاب السترات الصفر راسخين في المشهد السياسي، وربما بشكل دائم. هذا التأخر في رد الفعل خطأ سياسي كبير».

وقدمت الكلمة البالغة مدتها 13 دقيقة والتي سجلت مسبقا في قصر الإليزيه على أنها حاسمة للرئيس ولقدرته على إعادة إحياء ولايته بالتغلب على الأزمة السياسية الأخطر منذ وصوله إلى السلطة.

وقال ماكرون «إننا عند لحظة تاريخية لبلادنا» معلنا «حال الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية». وقال الرئيس الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها إنه يدرك أنه «جرح» البعض بكلامه، في وقت يتهمه العديد من المحتجين بـ«العجرفة» و«الازدراء» حيالهم.

وتعمد ماكرون في كلمته إعطاء ضمانات اجتماعية مع الحرص على عدم إثارة الهلع في أوساط الأعمال، في حين أفاد وزير الاقتصاد برونو لومير أن فرنسا ستخسر 0,1 نقطة من النمو الاقتصادي في الفصل الرابع من السنة بسبب الأزمة، وقد خفض البنك المركزي الفرنسي توقعاته للنمو في الربع الأخير من العام من 0,4% إلى 0,2%.

وهذه الاعتبارات هي التي حملت ماكرون على الإعلان عن تدابير لا تلقي بثقلها على الأكثر ثراء ولا على الشركات، على أن يمول طرحه الرئيسي وهو زيادة الحد الأدنى للأجور بمئة يورو، بواسطة «المساهمة في العمل»، وهي من التقديمات الاجتماعية التي تؤمنها الدولة الفرنسية للعمال متواضعي الأحوال. كما أن الدولة ستتولى تكاليف إعفاء المعاشات التقاعدية دون ألفي يورو من ضريبة المساهمة في الضمان الاجتماعي وإعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب. أما علاوة نهاية العام التي أعلن عنها ماكرون، فدعا الشركات إلى دفعها لموظفيها إنما بشكل طوعي.

وقع متباين جدا لكلمة ماكرون

وكان لكلمة ماكرون وقع متباين جدا بين المحتجين. ودعت جاكلين موروه، وهي من وجوه حركة «السترات الصفر» متحدرة من منطقة بروتانيه، إلى «هدنة» مثنية على «تقدم وباب مفتوح» من جانب السلطة.

لكن المحتجين في عدة نقاط تجمع أعلنوا أنهم «غير راضين» عن موقف الرئيس، وقال بيار غايل لوفيدير في مونسو ليه مين بشرق البلاد إن «ماكرون لم يحسن فهم ما يجري».

وكانت ردود فعل النقابات الأولية شديدة الانتقاد للرئيس، ورأت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) أن ماكرون «لم يفهم شيئا عن الغضب الذي يتم التعبير عنه».

مظاهرات الطلبة

كما تواصلت احتجاجات الطلبة والتلاميذ بفرنسا على الإصلاحات التعليمية للحكومة الفرنسية، إذ لبى العديد منهم الثلاثاء في العاصمة باريس وكبريات المدن دعوة نقابة الاتحاد الوطني لطلاب المدارس الثانوية للمشاركة في مظاهرة «الثلاثاء الأسود» للضغط على السلطات كي تتراجع عن قراراتها. وبحسب وزارة التعليم الفرنسية فإن 170 ثانوية قد شهدت اضطرابات.

وشهدت الاحتجاجات يوم الإثنين اعتقالات في صفوف الطلبة الذين يتضامنون مع حركة السترات الصفر.

كما شهدت الثانويات الفرنسية لليوم الخامس احتجاجات ما أدى إلى إغلاق 450 ثانوية ومعهدا الإثنين. ويرفض الطلاب تشديد شروط الدخول إلى الجامعات وفرض رسوم جامعية على الطلاب الأجانب من غير الأوروبيين.

وكانت مظاهرات طلابية الأسبوع الماضي شهدت مواجهات بين رجال الأمن وعشرات الأشخاص الذين انضموا للطلاب وأحرقوا حاويات القمامة.

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ومن المطالب التي يرفعها المحتجون إلغاء رسوم التسجيل التي فرضتها حكومة إدوار فيليب على الطلبة الأجانب من غير الأوروبيين.

وكانت الحكومة قد أعلنت أنه بداية من السنة الجامعية 2019-2020 سيكون على الطلبة الأجانب دفع رسوم تصل إلى 2770 يورو للإجازة و3770 يورو للماجستير والدكتوراه، وهي بحسب الحكومة ما يمثل «ثلث الكلفة الحقيقية» للطالب الأجنبي بالنسبة للمالية العامة.

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