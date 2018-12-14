إرودغان: تركيا ستدخل منبج السورية ما لم تُخرج أميركا المسلحين الأكراد

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية. رويترز)

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، إن القوات التركية ستدخل مدينة منبج السورية إذا لم تُخرج الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة كما ستستهدف المناطق التي يسيطر عليها الأكراد إلى الشرق.

وفي كلمة بإسطنبول أمام أعضاء منظمة التعاون الإسلامي قال إردوغان: «منبج مكان يعيش فيه العرب لكنهم سلموا المنطقة للمنظمة الإرهابية، ما نقوله الآن هو أن عليكم تطهير المنطقة وإخراجهم منها وإلا فسندخل منبج. أنا أتكلم بوضوح»، وفق وكالة «رويترز».

وكان إردوغان قد قال هذا الأسبوع إن أنقرة ستشنُّ عملية جديدة خلال أيام تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على مساحات من المنطقة الحدودية في شمال سورية. وستكون هذه ثالث عملية عسكرية تشنها داخل سوريا خلال عامين.

وهناك خلاف بين أنقرة وواشنطن بشأن سورية، إذ قدمت الولايات المتحدة الدعم لوحدات حماية الشعب في المعركة ضد تنظيم «داعش» في حين تقول تركيا إن الوحدات منظمة إرهابية وامتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور.

وشكت تركيا من بطء وتيرة تنفيذ اتفاق مع واشنطن لانسحاب مقاتلي الوحدات من منبج، التي تقع في مناطق عربية بالأساس غربي الفرات، إلى الضفة الشرقية من النهر.

وأضاف إردوغان، في كلمته اليوم الجمعة، أن تركيا عازمة على إحلال «السلام والأمن» في المناطق الواقعة شرقي الفرات حيث تسيطر الوحدات على مساحة من الأرض تمتد لأكثر من 400 كيلومتر على الحدود مع العراق.

وقارن العملية العسكرية المتوقعة بالتوغل في شمال سورية في 2016 بعملية شنتها هذا العام القوات التركية وحلفاؤها من مقاتلي المعارضة السورية والذين لا يزالون يسيطرون على أراض انتزعوها من وحدات حماية الشعب ومقاتلي «داعش».

وذكر ناطق باسم مقاتلي المعارضة يوم الخميس أن نحو 15 ألف مقاتل على استعداد لدعم العملية التركية المرتقبة.

وحذرت الولايات المتحدة، التي أقامت مواقع مراقبة على الجانب السوري من الحدود، تركيا من التوغل الجديد وقالت إن المواقع التي شيدت حديثًا ستساعد في ردع أي خطر على تركيا من سورية.

لكن أردوغان قال إن تركيا انتظرت بما فيه الكفاية للتحرك ضد وحدات حماية الشعب.

وقال: «نحن لا نوفر الأمن لبلادنا فحسب عندما نتحرك في سوريا لكننا نحمي شرف الشعب أيضًا».

وقال القيادي الكردي مظلوم كوباني، أمس الخميس، إن قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب سترد بقوة على أي هجوم.