قوات الأمن الفلسطينية تمنع تظاهرة لحماس في الضفة الغربية

قوات أمن فلسطينية تتصدى لأنصار لحماس يتظاهرون في مدينة الخليل بالضفة الغربية. ( أ ف ب)

منعت قوات الأمن الفلسطينية، الجمعة، تظاهرة لمناصري حركة حماس وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، موضحة أنها فعلت ذلك لأن التحرك كان «ضد السلطة الفلسطينية وليس ضد الاحتلال الإسرائيلي».

وواصلت القوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مطاردة فلسطينيين نفذوا هجمات في اليومين الأخيرين، وذلك بعد أشهر من الهدوء النسبي في الضفة الغربية.

وقتل جنديان الخميس وأصيب جندي ومدني بجروح بالغة حين ترجل شخص من سيارته وأطلق النار على موقف للحافلات قرب مستوطنة جعفات آساف القريبة من رام الله، وهي منطقة تجاور فيها المستوطنات الإسرائيلية القرى الفلسطينية. ولاذ مطلق النار بالفرار.

وبث ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر رجال أمن فلسطينيين يستخدمون الهراوات ضد متظاهرين ومتظاهرات في مدينة الخليل.

وأكد الناطق باسم الأجهزة الفلسطينية، عدنان الضميري، في تصريح إلى وكالة فرانس برس، أن الأجهزة الأمنية منعت بالفعل هذه التظاهرة في مدينة الخليل.

وقال: «كانت هناك دعوة من القوى الوطنية والإسلامية للتوجه إلى نقاط التماس (مع إسرائيل)، ونحن لم نعترض أي متظاهر توجه إلى نقاط التماس».

وتدارك: «لكن حركة حماس وحزب التحرير تظاهرا ضد السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية وسط المدينة وليس ضد الاحتلال، لذلك نعم قمنا بمنع» التظاهرة.

وأشار الضميري إلى أن تظاهرات خرجت في نابلس وطولكرم ورام الله، مؤكدًا: «أنهم لم يعترضوا تلك التظاهرات ضد الاحتلال».

وتحيي حركة حماس الجمعة الذكرى الحادية والثلاثين لتأسيسها.

والضفة الغربية هي مقر السلطة الفلسطينية، في حين تسيطر حماس على قطاع غزة منذ مواجهات دامية مع مقاتلي حركة فتح العام 2007 أدت إلى طرد السلطة من غزة.