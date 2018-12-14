مجلس الأمن يمدّد العمل بآلية إيصال المساعدات إلى سورية عبر الحدود

قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري. (أ ف ب)

مدّد مجلس الأمن الدولي لعام واحد العمل بآلية إيصال المساعدات إلى سورية عبر الحدود وخطوط الجبهة، وذلك على الرّغم من معارضة موسكو لهذه الآلية ومطالبتها بأن يكون التمديد لستّة أشهر فقط.

وهذه الآلية التي استحدثها مجلس الأمن في صيف العام 2014 ومدّد في 2017 العمل بها إلى 10 يناير المقبل، جرى تمديدها، أمس الخميس، لمدة 12 شهرًا بموافقة 13 دولة وامتناع دولتين هما روسيا والصين عن التصويت، وفق وكالة «فرانس برس».

وكانت المسؤولة في قسم الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة رينا غيلاني طالبت في نهاية نوفمبر الفائت مجلس الأمن بأن يُمدّد لمدة عام العمل بهذه الآلية.

ويومها قالت غيلاني: «حاليًا يعيش نحو 4.3 ملايين شخص من المحتاجين لمساعدة في مناطق ليست خاضعة للحكومة» السورية، مشيرة إلى أنّ «من بين هؤلاء نحو ثلاثة ملايين لا يمكن الوصول إليهم إلاّ من خلال عمليات عابرة للحدود».

وأضافت أنّ «تجديد العمل بقرار مجلس الأمن سيتيح الاستمرار في إنقاذ أرواح بشرية. إن ملايين الناس رهن قراركم»، مؤكّدة أنّه «تجري مراقبة كل شاحنة للتأكّد من أنّها لا تحوي إلاّ مواد إنسانية».

لكنّ مساعد السفير الروسي في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي ردّ عليها بالقول إنّ «هناك أدلّة تثبت أنّ قسمًا من المساعدة الإنسانية تجري سرقته وتحت سيطرة جبهة النصرة الارهابية وتابعيها في إدلب»، مؤكّدًا أنّ «هذه المجموعات تتولّى تاليًا بيع هذه المساعدات على طول خط الجبهة».

كما اعتبر الدبلوماسي الروسي أنّ «الوضع الميداني تغيّر بشكل كبير (..) مما يستدعي إعادة النظر في الآلية العابرة للحدود»، وذلك في إشارة إلى استعادة الجيش السوري الكثير من المناطق بدعم من روسيا.

وتتيح هذه الرخصة الأممية تفادي معارضة محتملة من السلطات السورية أو معارضيها لتقديم المساعدة الغذائية أو الطبية للمدنيين خلال العام 2019.

وكانت الولايات المتّحدة دعت إلى تمديد العمل بهذه الآلية لأنّه «لا يوجد حاليًا بديل عنها» ولأنّ الدعم الذي تقدّمه دمشق «لا يصل إلى الجميع بالتساوي»، معتبرًا أنّ النظام السوري يحاول «معاقبة» المناطق التي كان ولاؤها ضعيفًا له أثناء الحرب.