الجيش الإسرائيلي: اعتقال 40 فلسطينيًا عقب هجوم الضفة الغربية

فلسطينيون يلقون إطارات مشتعلة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في رام الله. (أ ف ب)

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن قواته اعتقلت 40 فلسطينيًا في أنحاء الضفة الغربية المحتلة ليلًا خلال عملية بحث عن منفذ هجوم أوقع قتلى.

والهجوم الذي قُتل فيه جنديان، أمس الخميس، على طريق التفافي قريب من مستوطنة جفعات آساف شرق رام الله، هو الثالث بسلاح ناري منذ شهرين في الضفة الغربية المحتلة. ولاذ المهاجم بالفرار.

وبحسب وكالة «فرانس برس» فقد جاء في بيان للجيش الإسرائيلي: «اعتقلت القوات 40 مشتبهًا بهم مطلوبين لضلوعهم في أنشطة إرهابية وأعمال شغب عنيفة استهدفت مدنيين وقوات أمنية».

وأرسل الجيش تعزيزات بعد الهجوم وطوّق مدينة رام الله، حيث مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومناطق أخرى.

وأضاف البيان أن 37 من الموقوفين هم أعضاء في حركة حماس، التي أعلنت مسؤوليتها عن اثنين من الهجمات التي وقعت مؤخرًا ولكن ليس الهجوم الثالث الذي وقع أمس الخميس.

ويقيم نحو 600 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية ومنها القدس الشرقية المحتلة. ويعتبر المجتمع الدولي تلك المستوطنات غير شرعية.