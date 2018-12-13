15 ألفًا من مقاتلي المعارضة السورية يعلنون استعدادهم لدعم العملية التركية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 ديسمبر 2018, 04:23 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية. رويترز)

قال ناطق باسم الجماعة السورية المعارضة الرئيسية المدعومة من تركيا، اليوم الخميس، إن نحــو 15 ألفًا من مقاتلي المعارضة مستعدون للمشاركة في هجوم عسكري تركي على مقاتلين أكراد مدعومين من الولايات المتحدة في شمال شرق سورية.

وقال الناطق باسم الجيش الوطني، رائد يوسف حمود في تصريح إلى وكالة «رويترز»، إنه لا يوجد موعد مقرر للعملية التي ستبدأ من أراض سورية وتركية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس الأربعاء، أن تركيا ستبدأ العملية العسكرية خلال أيام مستهدفة منطقة حدودية شرقي نهر الفرات تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وأثار هذا الإعلان استنكارًا حادًا من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التي قالت إن أي عمل عسكري من جانب واحد في شمال شرق سورية سيكون غير مقبول.

وتدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية في محاربة مقاتلي تنظيم «داعش» منذ عام 2015. وبعد قصف تركي عبر الحدود على منطقة يسيطر عليها الأكراد قبل شهرين، أقامت القوات الأميركية ثلاث نقاط مراقبة عسكرية قرب الحدود.

وتقول أنقرة إن وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية وامتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشنّ حملة تمرد في جنوب شرق تركيا منذ أكثر من 30 عامًا.

وأبعدت تركيا بالفعل مقاتلي الوحدات من غربي نهر الفرات في حملات عسكرية خلال العامين الماضيين، لكنها لم تتحرك إلى الشرق من النهرلأسباب من بينها تفادي مواجهة مباشرة مع القوات الأميركية.

لكن صبر إردوغان على واشنطن حيال سورية بدأ ينفد على ما يبدو خاصة فيما يتعلق باتفاق لإخراج مقاتلي الوحدات من مدينة منبج التي تقع غربي نهر الفرات مباشرة.

والجيش الوطني هو قوة معارضة تدعمها تركيا وتهدف لتوحيد فصائل مختلفة في شمال غرب سورية.

وقال الرائد حمود: «حتكون المعركة بعدة محاور ورح تنطلق بالتزامن من محاور مشتركة... ستكون بمنبج وتل أبيض ورأس العين» في إشارة إلى مدن تبعد عن بعضها نحو 200 كيلومتر قرب الحدود السورية الشمالية.

وأضاف حمود أن العملية التي ستنطلق من تركيا قد تبدأ قبل أيام قليلة من التحرك من داخل سورية.

وفي كلمة أمس الأربعاء، قال إردوغان إن هدف تركيا «لن يكون أبدًا الجنود الأميركيين».

وقال الناطق باسم البنتاغون، الكوماندر شون روبرتسون، في بيان، إن القيام بعمل عسكري من جانب واحد في شمال شرق سورية من أي طرف سيكون محل قلق بالغ «خاصة في ظل احتمال وجود أفراد من الجيش الأميركي هناك أو في محيط المنطقة».

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