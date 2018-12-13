غوتيريش يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في مدينة الحديدة اليمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 ديسمبر 2018, 03:25 مساء

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، أن الحكومة اليمنية والحوثيين توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غرب البلاد، مشيرًا أن المنظمة ستعلب دورًا رئيسيًا في ميناء المدينة.

وقال غوتيريش، في ختام جولة محادثات سلام يمنية في السويد، بحسب وكالة «فرانس برس»، «لقد توصلتم إلى اتفاق حول ميناء الحديدة والمدينة سيشهد إعادة انتشار لقوات الطرفين في الميناء والمدينة ووقف لإطلاق النار على مستوى المحافظة»، مؤكدًا أن الأمم المتحدة «ستلعب دورًا رئيسيًا في الميناء».

وأضاف أن الاتفاق حول مدينة الحديدة غرب اليمن بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين يتضمن وقفًا كاملًا لإطلاق النار وانسحابًا عسكريًا.

وقال غوتيريش: «هناك وقف لاطلاق النار أعلن عنه في محافظة الحديدة بأكملها في الاتفاق وسيكون هناك انسحاب لكافة القوات من المدينة والميناء»، موضحًا أن منظمته ستتولى «دور مراقبة رئيسي للغاية في الميناء بينما ستتولى قوى محلية الحفاظ على النظام في المدينة».

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غوتيريش يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في مدينة الحديدة اليمنية