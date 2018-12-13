هروب 21 من متشددي «داعش» من سجن عراقي والقبض على معظمهم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 ديسمبر 2018, 01:26 مساء
الجيش العراقي يحتجز مشتبهًا بهم بالانتماء إلى تنظيم «داعش». (أرشيفية. الإنترنت)

قال مسؤولو أمن أكراد، اليوم الخميس، إن 21 سجينًا، معظمهم أعضاء في تنظيم «داعش» سُجنوا بتهم الإرهاب، هربوا من سجن في شمال العراق لكن جرى الإمساك بخمسة عشر منهم.

ويقع سجن سوسة، مشدد الحراسة، قرب مدينة السليمانية الكردية العراقية ويضم سجناء معظمهم متشددون من تنظيم «داعش» أُلقي القبض عليهم خلال المعارك ضد التنظيم التي بدأت في العام 2014، وفق وكالة «رويترز».

ونقلت الوكالة عن مسؤوليْن أمنييْن اثنيْن قولهما إن قوات الأمن الكردية بدأت عمليات ملاحقة بعد الهروب في وقت متأخر، أمس الأربعاء، وإن 15 من أصل 21 أُلقي القبض عليهم. ولا تزال أماكن الستة المتبقين غير معروفة.

ورغم أن سجن سوسة يقع في إقليم كردستان العراق شبه المستقل في شمال العراق فإنه يخضع بالكامل لسيطرة الحكومة الاتحادية.

وقال مصدر أمني كردي: «كل السجناء المدانين الذين هربوا من داعش».

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