مصادر: سباق مع الوقت في السويد للتوصل إلى اتفاقات حول اليمن

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن أثناء لقاء مع مجموعة من وفدي الحكومة والحوثيين في السويد. (أ ف ب)

أرجأت الأمم المتحدة موعد اختتام محادثات السلام اليمنية في السويد لعدة ساعات، اليوم الخميس، لإتاحة الفرصة أمام وفد الحكومة المعترف بها دوليًا والحوثيين للتوصل إلى اتفاقات حول مطار صنعاء وميناء الحديدة.

وقالت مصادر من الوفدين، في تصريحات إلى وكالة «فرانس برس»، إنه قبل ساعات من اختتام المحادثات التي انطلقت قبل اسبوع، لم يجر التوصل بعد إلى اتفاقات حول هاتين المسألتين الشائكتين، في وقت يتبادل الطرفان الاتهامات بعدم إبداء التعاون.

وطلب أربعة من أعضاء الوفدين عدم الكشف عن هوياتهم كونهم غير مخوّلين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وأكّد مصدر خامس مشارك في المحادثات أن الوسطاء ما زالوا «متفائلين» على الرغم من وجود «خلاف حول نقاط في المقترحات».

وكان من المفترض أن تعقد جلسة ختامية في الساعة العاشرة بتوقيت غرينيتش يحضرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ويليها مؤتمر صحفي، لكنها تأجّلت لساعتين.

ويتصاعد الضغط الدولي لإنهاء الحرب بين قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تحظى بدعم من تحالف عسكري تقوده السعودية، وبين الحوثيين المدعومين من إيران.

وبدأ الوفدان اليمنيان، الخميس، الماضي محادثاتهما في بلدة ريمبو السويدية في مسعى لوضع أطر تمهّد الطريق لإنهاء النزاع المستمر منذ العام 2014.

وترمي المحادثات لإقناع الطرفين بخفض مستوى العنف في مدينتين على وجه الخصوص هما الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين والتي تضم ميناء تمر عبره غالبية المساعدات الإنسانية والمواد التجارية، وتعز التي شهدت قتالًأ عنيفًا بين القوات الحكومية التي تسيطر عليها والحوثيين الذين يحاصرونها.

ولم يوافق الطرفان بعد على الاقتراحات الأممية بشأن المدينتين، بحسب المصادر ذاتها.

ولم يتوصل الطرفان كذلك بعد إلى اتفاق نهائي حول إعادة فتح مطار العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وكانت الحكومة عرضت إعادة الحركة للمطار الذي يتحكم التحالف بأجوائه، على أن تقتصر على الرحلات الداخلية فقط. وهناك مقترح آخر بأن تتوقف الطائرات المنطلقة من صنعاء أو المتوجهة نحوها في مطار خاضع لسيطرة الحكومة لتفتيشها.

ومن المقرر أن يقدّم المبعوث الأممي مارتن غريفيث، الذي يقود الوساطة بين الطرفين، الجمعة، إحاطة لمجلس الأمن الدولي عن الوضع في اليمن ونتائج المشاورات وهي الأولى منذ محادثات الكويت في 2016.

وتأتي هذه المحادثات مع تزايد الضغوط بسبب مخاطر حدوث مجاعة في البلد الذي قتل فيه نحو 10 آلاف شخص منذ بدء عمليات التحالف بقيادة السعودية في 2015، وفي وقت تتعرض المملكة لضغوط على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.