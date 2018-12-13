بومبيو وماتيس يواصلان الدفاع عن الرياض رغم تحذيرات مجلس الشيوخ

وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيان جيمس ماتيس ومايس بومبيو. (رويترز)

يدافع وزيرا الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيم ماتيس، اليوم الخميس، عن تحالف واشنطن مع الرياض أمام أعضاء الكونغرس غداة تحذير جديد وجهه إلى إدارة دونالد ترامب والحكومة السعودية مجلس الشيوخ المستاء من رد فعل الرئيس الأميركي على قتل الصحفي جمال خاشقجي، وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

ووافق مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، على إجراء تصويت نهائي على مشروع قانون يهدف إلى منع واشنطن من الاستمرار في تقديم دعم عسكري للرياض في الحرب في اليمن.

وبدت صفوف الجمهوريين، أمس الأربعاء، أكثر تشتتًا مما كانت عليه خلال أول تصويت إجرائي على مشروع القانون هذا في أواخر نوفمبر حين بدا أن مجلس الشيوخ وجه ضربة قوية للرئيس ترامب.

ومع هذا، فإن السخط على الرياض بسبب دورها في الحرب الأهلية في اليمن، وبسبب جريمة قتل الصحفي خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، لا يزال قويًّا للغاية في أوساط الجمهوريين.

وقد يدفع هذا السخط بمجلس الشيوخ إلى اتخاذ إجراء منفصل في الأيام المقبلة يتمثل بتوجيه اتهام مباشر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتورط في جريمة قتل الصحفي السعودي.

ومن شأن هذا الأمر أن يمثل انتكاسة أخرى للرئيس ترامب الذي يشكك باحتمال أن يكون ولي العهد ضالعًا في الجريمة والذي أكد طوال أسابيع الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للتحالف مع الرياض.

ووافق مجلس الشيوخ، الأربعاء، بأكثرية 60 صوتًا (بينهم 11 جمهوريًّا) مقابل 39 على الانتقال لمرحلة التصويت النهائي على مشروع قانون يمنع الإدارة من تقديم دعم عسكري للرياض في حرب اليمن.

وإثر التصويت، ناقش أعضاء مجلس الشيوخ التعديلات المقترحة على مشروع القانون قبل إجراء التصويت النهائي عليه، اليوم الخميس، على الأرجح.

وقال السيناتور المستقل بيرني ساندرز، وهو أحد الذين يدفعون باتجاه تبني النص، «يجب أن نضع حدًّا لدعم الحرب الكارثية التي تخوضها السعودية في اليمن». وعرض في قاعة الاجتماع صورة لطفل يمني يعاني نقصًا في التغذية.

لكن حتى إذا أقر في مجلس الشيوخ وهو أمر مرجح، فإن النص لن يرى النور لأن الأكثرية التي تعود حاليًّا للجمهوريين في مجلس النواب وحتى الثالث من يناير، كفيلة بوأده.

وبعد ذلك، حتى إذا وافق مجلس النواب الجديد على مشروع القانون وأحيل النص بالتالي من الكونغرس إلى البيت الأبيض، فإن ترامب قد يعطله. رغم ذلك، يرتدي هذا الإجراء طابعًا رمزيًا كبيرًا.

إجراء آخر ضد ولي العهد

ودعا زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أمس الأربعاء، إلى التصويت ضد مشروع القانون هذا لأنه يمس بشكل أوسع بصلاحيات الرئيس المتعلقة بإعلان الحرب.

لكن في مؤشر قوي إلى الاستياء بين صفوف الجمهوريين، أرسل ماكونيل إلى حليفه الوثيق ترامب رسالة تحذير لا تقل أهمية بإعلانه تأييده التصويت على قرار غير ملزم يصدر عن مجلس الشيوخ ويتهم علانية ولي العهد السعودي بالتورط في قتل خاشقجي.

وتقدم السيناتور الجمهوري بوب كوركر، المعروف بانتقاداته الشديدة لترامب، بفكرة القيام بهذا الإجراء الرامي إلى التنديد بجريمة قتل خاشقجي وتحميل الأمير محمد بن سلمان المسؤولية. ويتوقع كوركر أن يوافق مجلس الشيوخ بأكثرية ساحقة على مشروعه.

وهناك إجراء ثالث في مجلس الشيوخ يرمي إلى تجميد مبيعات الأسلحة الأميركية إلى السعودية وفرض عقوبات على المسؤولين عن قتل خاشقجي، ولكنه لن يحال إلى التصويت قبل حلول العام الجديد، كما قال واضعوه.

وحضرت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جينا هاسبل، أمس الأربعاء، إلى الكونغرس لإطلاع القادة الجمهوريين والديموقراطيين في مجلس النواب على النتائج التي توصلت إلها وكالة الاستخبارات بشأن مقتل خاشقجي.

ولم يكشف النواب شيئًا عن مضمون الاجتماع، لكن الديمقراطيين وعدوا بتنظيم جلسات استماع حول دور الرياض في قتل خاشقجي عندما يبدأ المجلس الجديد، الذي سيتمتعون فيه بالأكثرية نتيجة الانتخابات الأخيرة، عمله في يناير.

وكان أعضاء في مجلس الشيوخ استمعوا في الرابع من ديسمبر إلى تقرير مماثل من هاسبل. وخرج اثنان من الأعضاء الجمهوريين غاضبين بعد الاجتماع، وأكدا أن ولي العهد السعودي «أمر» بقتل خاشقجي.