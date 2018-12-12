يمنيون جنوبيون يتظاهرون في السويد للمطالبة باستفتاء على استعادة استقلالهم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 05:43 مساء
[يمنيون جنوبيون يتظاهرون أمام مقر انعقاد المحادثات اليمنية في ريمبو. (فرانس برس)

تظاهر يمنيون جنوبيون، الأربعاء، أمام مقر انعقاد محادثات السلام في السويد للمطالبة باستفتاء على استعادة جنوب اليمن استقلاله.

وطالب نحو ثلاثين يمنيًّا جنوبيًّا بالحرية، ملوحين بأعلام دولتهم السابقة، تحت أنظار الشرطة السويدية المنتشرة في محيط المقر، بحسب «فرانس برس».

وكان الجنوب دولة مستقلة حتى الوحدة مع الشمال العام 1990 إبان حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي بقي في السلطة حتى 2012، وقُـتل بيد المتمردين في 2017. ولطالما اشتكى الجنوبيون من التهميش والإهمال. وقد استمر وضعهم على ما كان عليه في عهد الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهو يمني جنوبي تولى الرئاسة بعد تنحي صالح.

وقال عدد من المتظاهرين لوكالة «فرانس برس» إنهم يطالبون بإجراء استفتاء على استقلال الجنوب. وقال عبد الفتاح حداد، وهو من مدينة الضالع الجنوبية لـ«فرانس برس»: «نحن نطالب بحقنا لأننا سكان أصليون مثل ما حصل في اسكتلندا للاستقلال. لماذا لا يقومون باستفتاء؟ حقنا الاستفتاء. نحن أغلبية عظمى».

وأوقع النزاع في اليمن منذ مارس 2015 أكثر من عشرة آلاف قتيل ودفع 14 مليون شخص إلى حافة المجاعة، متسببًا بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة. والخميس الماضي انطلقت في ريمبو في السويد محادثات هي الأولى بين الحكومة اليمنية والمتمردين منذ 2016، حين فشلت محادثات استمرت ثلاثة أشهر في الكويت في تحقيق أي اختراق.

وكان الجنوبيون اشتكوا من ضعف التمثيل خلال التحضير لمحادثات السويد. ويتضمن كل من وفدي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين ممثلًا واحدًا عن الجنوب. وقالت الناشطة الجنوبية هند عميران لـ«فرانس برس»: «نحن مجموعة من أبناء الجنوب، جئنا من مختلف المناطق. جئنا اليوم حتى نقول رسالة للحكومة وللمبعوث (الأممي الخاص) السيد مارتن (غريفيث): لمَ الجنوب ليس ضمن الحوار، أو المفاوضات؟».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لفتة تكريمية لضحايا إسكوبار على واجهة مسكنه
منوعات
عبدالرحمن شلقم يكتب لـ«الوسط»: قافلة موَّال ليبية
ثقافة وفن
«تشاوري» الملتقى الوطني: ماهي الحكومة الجامعة التي تخدم كل الليبيين؟ (2-6)
ليبيا
مجلة «تايم» تختار جمال خاشقجي وصحفيين آخرين ضمن شخصيات العام
عربى
«تشاوري» الملتقى الوطني: ماذا قال الليبيون عن استرجاع السيادة؟ (1-6)
ليبيا
أسعار النفط ترتفع متأثرة بتوقف الإمدادات في ليبيا
اقتصاد
سيالة يرد على دعوة السفير البريطاني للقاء متضرري الجيش الايرلندي
ليبيا
«الأحوال المدنية بنغازي» تجنب المواطنين مشقة السفر إلى طرابلس بهذا الإجراء
ليبيا
حتى اليوم الثالث للحملة الوطنية... تطعيم 19 ألف طفل وتلميذ في سرت
ليبيا
في 5 نقاط.. مجلس الدولة يعلن موقفه من التعديلات الدستورية
ليبيا
مصدر يكشف لـ«سي إن إن» الكلمات الأخيرة لجمال خاشقجي قبل مقتله
عربى
معتوق يحيل مقترح الأسعار الجديد للخطوط الليبية إلى وزارة الاقتصاد
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

راهبتان تختلسان الأموال للعب القمار