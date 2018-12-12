العثور على سبع مقابر جماعية تضم مئات الجثث شرق سورية

خبراء جنائيون ينتشلون جثثًا من مقبرة جماعية في منطقة البوكمال (فرانس برس)

عثر الجيش السوري على سبع مقابر جماعية تضم مئات الجثث في منطقة البوكمال، في محافظة دير الزور شرق البلاد والحدودية مع العراق.

وأوردت وكالة الأنباء السورية أن الجهات المختصة عثرت على سبع مقابر جماعية تضم المئات من الجثامين لأشخاص مجهولي الهوية في منطقة البوكمال، التي كانت تحت سيطرة تنظيم«داعش»، في ريف دير الزور الشرقي.

وتمكنت فرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري حتى الآن من انتشال 101 جثمان تبدو على معظمها آثار تعذيب وتنكيل قبل الإعدام، والعمل جارٍ لانتشال المزيد من الجثث، وفق «فرانس برس».

ونشرت الوكالة السورية مقطعًا مصورًا ظهر فيه عدد من العاملين بلباس أبيض اللون ويضعون أقنعة وقفازات سوداء طويلة، يعملون على انتشال جثث موضوعة في أكياس بلاستيكية سوداء من حفر إلى جانب منطقة زراعية، قبل نقلها إلى أكياس بيضاء ووضعها جانبًا.

وأوضح أحد العسكريين في المنطقة إنه «أثناء التمشيط والتفتيش أعلمنا أحد المدنيين بوجود مقبرة جماعية في الحزام الأخضر التي يبعد عن مدينة البوكمال نحو كيلومترين».

وأشار إلى أنه «بعد الكشف تبين وجود طلق ناري في الرأس في غالبية الجثث، كما أن الأيادي كانت مكبلة».

وتمكن الجيش السوري بدعم جوي روسي من استعادة كامل الضفة الغربية لنهر الفرات في محافظة دير الزور من تنظيم «داعش».

وعثر الجيش السوري مرات عدة على مقابر جماعية في مناطق كانت خاضعة لسيطرة التنظيم، أبرزها في محافظة دير الزور وفي ريف الرقة الغربي المحاذي لها.

وكان التنظيم يغذي الشعور بالرعب في مناطق سيطرته من خلال إعدامات وحشية وعقوبات يطبقها على كل من يخالف أحكامه أويعارضه، من قطع الأطراف إلى القتل شنقًا أوصلبًا، وبإطلاق الرصاص أوبالرجم أوحتى قطع الرأس.

وفي مدينة الرقة، جرى انتشال مئات الجثث من مقابر جماعية ومن تحت الأنقاض غالبيتهم لمدنيين قُتلوا خلال المعارك والقصف على المدينة قبل طرد التنظيم العام الماضي على يد قوات «سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.