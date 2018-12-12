تركيا تعلن إطلاق عملية عسكرية شرقي الفرات في سورية خلال أيام

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا ستبدأ عملية شرقي نهر الفرات شمال سورية «خلال أيام» في خطوة قد تزيد من تعقيد العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأضاف إردوغان، في كلمة بحسب وكالة «رويترز»، «سنبدأ العملية لتطهير شرق الفرات من الإرهابيين الانفصاليين خلال بضعة أيام. هدفنا لن يكون أبدًا الجنود الأميركيين».

وأنقرة وواشنطن على خلاف منذ فترة طويلة بشأن السياسة الخاصة بسوريا حيث تدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية في قتالها ضد تنظيم «داعش». وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب تنظيم إرهابي.|