رغم معارضة تركيا... واشنطن تنتهي من إقامة نقاط مراقبة بشمال سورية

ضابط من التحالف الدولي يتحدث إلى عناصر من قوات الأكراد، في موقع تعرض لضربات جوية تركية قرب بلدة المالكية الكردية بشمال سورية (فرانس برس)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنّه أقام نقاط مراقبة في شمال سورية قرب الحدود التركية لمنع حصول أي مواجهة بين الجيش التركي ومقاتلين أكراد تدعمهم واشنطن، متجاهلة الطلب الذي قدّمته رسميًا أنقرة لواشنطن للعدول عن إقامة هذه النقاط.

وقال الناطق باسم الوزارة الكولونيل روب مانينغ إنّه «بأمر من وزير الدفاع جيم ماتيس، أقامت الولايات المتحدة مراكز مراقبة في المنطقة الحدودية شمال شرق سورية لمعالجة المخاوف الأمنية لتركيا، حليفتنا في الناتو حلف شمال الأطلسي»، وفق «فرانس برس».

وأضاف، أمس الثلاثاء: «نحن نأخذ مخاوف تركيا الأمنية على محمل الجدّ ونحن ملتزمون بتنسيق جهودنا مع تركيا لتحقيق الاستقرار في شمال شرق سورية».

وتسبّب الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية بتوتّر علاقات الولايات المتحدة مع تركيا التي تخشى من قيام منطقة كرديّة تتمتع بحكم ذاتي على حدودها الجنوبية.

وكانت تركيا أعلنت، الجمعة، أنها طلبت من الولايات المتحدة التخلي عن نقاط المراقبة هذه، وقالت وزارة الدفاع في بيان إن وزير الدفاع خلوصي أكار سلم هذا الطلب للممثّل الخاص للولايات المتحدة بشأن النزاع السوري جيمس جيفري خلال اجتماع في أنقرة.

وانتقد أكار بحدة عزم الولايات المتحدة على إقامة نقاط مراقبة في شمال سورية بهدف منع أي مواجهة بين الجيش التركي ووحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبر العمود الفقري لقوات «سورية الديمقراطية».

وقال أكار: «أؤيّد الرأي القائل إنّ هذه التدابير ستزيد من تعقيد وضع معقّد أصلًا. لقد أبلغنا نظراءنا الأميركيين باستيائنا مرّات عدة»، موضحًا أنه بحث هذه المسألة مؤخرًا مع رئيس الأركان الأميركي جو دانفورد.

وبحسب واشنطن، فإن الهدف من إقامة هذه النقاط هو التأكّد من أن قوات «سورية الديمقراطية» لن تنسحب من المعركة ضد تنظيم «داعش» ولنتمكن من سحق ما تبقى من بقايا التنظيم.

لكن تركيا تعتبر وحدات حماية الشعب «تنظيمًا إرهابيًا» على غرار حزب العمال الكردستاني الذي تقول أنقرة إنّ الوحدات فصيل تابع له.