الأمم المتحدة: العثور على أسلحة يعتقد أنها إيرانية الصنع في اليمن

شعار الأمم المتحدة في مقرها في نيويورك (فرانس برس)

أفاد تقرير نصف سنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه تم العثور على أسلحة جديدة يعتقد أنها إيرانية الصنع في اليمن.

وجاء في التقرير، الذي يناقشه مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إن الأمانة العامة للأمم المتحدة «فحصت حاويتين -بهـمـا قاذفتين لصواريخ موجهة مضادة للدبابات كان التحالف بقيادة السعودية قد صادرها في اليمن، ولاحظت سمات خاصة بإنتاج إيراني وعلامات تتحدث عن تاريخ الإنتاج في 2016 و2017».

وأضاف أنها «فحصت أيضًا صاروخ أرض-جو تم تفكيكه جزئيًا وصادره التحالف بقيادة السعودية، ولاحظت سمات خاصة تتطابق مع سمات صاروخ إيراني»، وفق «فرانس برس».

وأوضح التقرير أن التحقيق لمعرفة مصدر هذه الأسلحة مستمر. وسيناقش مجلس الأمن التقرير في اجتماع يحضره وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

ونفت إيران باستمرار تسليم جماعة الحوثي أسلحة، مؤكدة أنها تدعمهم سياسيًا.

وتقرير غوتيريش يتعلق خصوصًا بالتزام إيران بالاتفاق النووي، الموقع في 2015 مع ست قوى كبرى. وانسحبت الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في مايو وأعادت فرض العقوبات على طهران.