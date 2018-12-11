مجلة «تايم» تختار جمال خاشقجي وصحفيين آخرين ضمن شخصيات العام

اختارت مجلة «تايم» الأميركية، اليوم الثلاثاء، الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُـتل في الثاني من أكتوبر داخل قنصلية بلاده في إسطنبول كشخصية العام، إلى جانب عدة صحفيين آخرين.

وبحسب وكالة «فرانس برس» فقد اختارت المجلة، إضافة إلى جمال خاشقجي، تكريم الصحفية الفليبينية ماريا ريسا، والصحفييْن البورمييْن من وكالة «رويترز» وا لون وكياو سوي أو اللذين يقبعان حاليًّا في السجن.

كما كرمت المجلة كذلك رئاسة تحرير الجريدة المحلية الأميركية «كابيتال غازيت» التي قُـتل خمسة من أعضائها خلال الهجوم الذي وقع في 28 يونيو في أنابوليس في ولاية ميريلاند.