المغرب تفكك خلية يشتبه بارتباطها بتنظيم «داعش»

عناصر من المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب (فرانس برس)

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية من ثلاثة أفراد يشتبه بارتباطهم بتنظيم «داعش»، مشيرة الى أن أحدهم كان قرر «القيام بعملية إرهابية نوعية بالمغرب».

وقال بيان لوزارة الداخلية، نقلت عنه «فرانس برس»، إن «المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكَّن من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش تتكون من ثلاثة عناصر».

وأضاف أن الأبحاث الأولية أفادت بأن أحد المشتبه بهم حاول الالتحاق في وقت سابق بالتنظيم، سواء بالساحة السورية - العراقية، أو بفصائله الناشطة بغرب أفريقيا، قبل أن يقرر القيام بعملية إرهابية نوعية بالمغرب بتنسيق مع باقي أفراد هذه الخلية.

وأفاد البيان عن قيام المشتبه بهم الثلاثة بـ«التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بالمملكة»، إضافة إلى «الإشادة والدعاية لتنظيم داعش». وتتراوح أعمار المشتبه بهم بين 21 و31 سنة وكانوا ينشطون بمدينة القنيطرة (غرب).

وكانت السلطات المغربية أعلنت، الجمعة، تفكيك خلية أخرى من ستة أفراد في بني ملال (وسط) يشتبه في ارتباطها بتنظيم «داعش».

وبقيت المغرب في منأى نسبيًّا خلال السنوات الماضية عن هجمات التنظيم، علمًا بأنه شهد سابقًا اعتداءات في الدار البيضاء، في 2003، ومراكش في 2011.

وصدرت خلال السنوات الماضية عشرات الأحكام بالسجن في قضايا إرهاب. وتم تشديد قوانين مكافحته.

وتعلن السلطات المغربية مرارًا تفكيك خلايا إرهابية. وسجل تراجع في عدد الخلايا المفككة من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 في 2016 ثم تسع خلايا سنة 2017، بحسب أرقام رسمية.