تركيا: نجري محادثات مع الأمم المتحدة بشأن التحقيق في مقتل خاشقجي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 01:18 مساء

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تجري محادثات مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وذكر جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي في أنقرة بحسب وكالة «رويترز»، «بدأت المطالب بتحقيق دولي تتدفق، ونواصل الحديث مع الأمم المتحدة بشأن هذا الأمر».

وتابع: «نأمل بحق ألا تكون هناك ضرورة لكل ذلك، وأن تتعاون السعودية حتى يتم التوصل للمسؤولين».

وكانت ميشيل باشليه مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قالت، الأسبوع الماضي ،إن هناك حاجة لتحقيق دولي لتحديد المسؤول عن قتل خاشقجي داخل قنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.

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