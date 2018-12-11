طرفا الصراع في اليمن يتبادلان قائمتين بأسماء الأسرى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 01:06 مساء
مشهد عام للمحادثات اليمنية في السويد. (أ ف ب)

تبادل وفدا الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، اليوم الثلاثاء، قائمات بأسماء الأسرى والمعتقلين، في إطار المفاوضات اليمنية التي تستضيفها السويد.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر مشارك في مفاوضات السلام في السويد، قوله إن وفدي الحكومة اليمنية وصنعاء في مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في السويد، تبادلا اليوم الثلاثاء، قوائم الأسرى بين الطرفين.

وأضاف المصدر أن عدد الأسرى من الطرفين بلغ حوالي 15 ألفًا، وستستغرق عملية تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى أربعين يومًا من تاريخ الإعلان عنه.

ووفقًا للمصدر فإن لدى الطرفين مهلة أسبوعين لدراسة القائمتين والتحقق من الأسماء، يعقبهما أسبوع آخر من أجل تقديم الملاحظات، وأسبوعٌ رابعٌ للرد على ملاحظات الطرف الآخر.

وحسب الآلية المتفق عليها، ستسلم بعد ذلك قوائم الطرفين إلى اللجنة الدولة للصليب الأحمر، الذي سيتولى نقل الأسرى من مطاري سيئون وصنعاء.

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