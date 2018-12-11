الأمم المتحدة بحاجة لخمسة مليارات دولار لإغاثة 20 مليون يمني في 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 11:07 صباحا
يمنيات يتظاهرن في صنعاء للمطالبة بإعادة فتح مطار صنعاء لإيصال المساعدات الطبية. (أ ف ب)

أعلنت الأمم المتحدة أنّها بحاجة لخمسة مليارات دولار لتوفير المساعدات الإنسانية في 2019 لحوالي 20 مليون يمني، أي 70% من سكان البلد الغارق في حرب أهلية مدمّرة.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، بحسب وكالة «فرانس برس»، إنّ المنظمة الدوليّة تحتاج كل عام لمليار دولار إضافي لتوفير المساعدات الإنسانية في اليمن.

وأضاف أنّه بمبادرة من السويد وسويسرا والأمم المتحدة سيعقد مؤتمر للمانحين في جنيف في 26 فبراير.

وقال لوكوك، الذي زار اليمن مؤخرًا: «ليس لدينا وقف للقتال» على الأرض، حتى وإن بدا أنّ حدّة المعارك تراجعت، معرباً عن أمله في أن تتكلّل بالنجاح مفاوضات السلام الجارية برعاية الأمم المتّحدة في السويد بين طرفي النزاع اليمني.

واستنكر المسؤول الأممي مجدّدًا العراقيل التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في اليمن، مشدّداً على أنّه بالإضافة إلى هذه المساعدات فإنّ اليمن يحتاج إلى مساعدة للنهوض باقتصاده المتهاوي.

وأكّد لوكوك أنّ ميناء الحديدة المطلّ على البحر الأحمر والذي تجري حوله مناقشات مكثّفة في السويد «دوره حاسم» في إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين.

وفشلت حتى الآن كل المحاولات الرامية لإنهاء الحرب المستمرّة منذ أربع سنوات في اليمن، في حين أنّ الوضع الإنساني، الأسوأ في العالم، يزداد تفاقمًا يوماً بعد يوم.

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