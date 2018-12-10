وزير الدفاع المصري يلتقي وزيرة الأمن الداخلي الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 07:37 مساء

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي وزير الأمن الداخلي الأميركي كريستين نيلسون والوفد المرافق له والذي يزور مصر حالياً .

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة ، وسبل دعم آفاق التعاون الأمني وتبادل المعلومات ومكافحة الجرائم العابرة للدول على نحو يلبي المصالح المشتركة للبلدين، بحسب بيان على الصفحة الرسمية للناطق العسكري على الفيسبوك. .

وأشاد الفريق أول محمد زكي بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين فى المجالات العسكرية والأمنية ، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون والتكامل المشترك بين البلدين .

من جانبها أكدت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي على عمق العلاقات المصرية الأميركية ومستوى التنسيق والتفاهم في مختلف المجالات . وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأميركي بالقاهرة .

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