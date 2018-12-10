«بي بي سي»: ماي تلغي تصويت البرلمان على اتفاق بريكست

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 03:18 مساء
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي. (رويترز)

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نقلًا عن مصدرين حكوميين أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعتزم سحب التصويت البرلماني المقرر، غدًا الثلاثاء، على خطة الانسحاب التي توصلت إليها مع الاتحاد الأوروبي عقب تحذيرات متكررة من نواب بأن نطاق الخسارة المتوقع فيه قد يطيح بحكومتها.

وقال المصدران، في تصريحات إلى رئيسة تحرير الشؤون السياسية بهيئة الإذاعة البريطانية لورا كوينسبرغ ، إن تصويت الثلاثاء سيجري تأجيله.

وأجرت ماي مؤتمرًا عبر الهاتف مع كبار الوزراء اليوم الإثنين لمناقشة قرار بشأن الاتفاق الذي يسمح لبريطانيا بالخروج من التكتل مع الاحتفاظ بصلات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.

فيما قال مراسل لجريدة «فايناشيال تايمز» إن مسؤولًا مقربًا من مجلس الوزراء أكد أيضًا سحب التصويت، وفق وكالة «رويترز».

وجاءت أنباء احتمالات إلغاء التصويت بعد ساعات من إصدار أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي حكما اليوم الإثنين بأنه يمكن للحكومة البريطانية اتخاذ قرار من جانب واحد بالعدول عن الانسحاب من التكتل المقرر في يوم 29 مارس.

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