مصدر يكشف لـ«سي إن إن» الكلمات الأخيرة لجمال خاشقجي قبل مقتله

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 09:11 صباحا
الصحفي السعودي جمال خاشقجي

ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية أن كلمات الصحفي السعودي جمال خاشقجي الأخيرة كانت «لا أستطيع التنفس»، وذلك بالاستناد إلى مصدر قرأ النص المكتوب لما تضمنه التسجيل الصوتي للحظات الأخيرة لخاشقجي قبل مقتله.

وقال المصدر للشبكة الأميركية، أمس الأحد، إن النص المكتوب أظهر بشكل واضح أن القتل كان متعمدًا، مشيرًا الى أن عدة مكالمات هاتفية قد أجريت للإفادة حول سير تقدم العملية.

ولفتت «سي إن إن» إلى أن المسؤولين الأتراك يعتقدون بأن هذه الاتصالات كانت مع مسؤولين كبار في الرياض، وفق «فرانس برس».

وأضافت أن النص المكتوب للتسجيل «المروع» يتضمن وصفًا لمقاومة خاشقجي لقاتليه، وإشارات إلى أصوات لجسد الصحافي بينما «يجري تقطيعه بمنشار».

وتولت أجهزة المخابرات التركية إعداد النص الأصلي، لكن «سي إن إن» قالت إن مصدرها قرأ نسخة مترجمة واطلع على التحقيق في الجريمة.

وقُتل خاشقجي، الكاتب بجريدة «واشنطن بوست»، بعد وقت قصير على دخوله الى قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.

وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس الأحد، أن الرياض ترفض تسليم متورطين في جريمة قتل خاشقجي لتركيا بناء على مطالبة الرئيس رجب طيب إردوغان.

وكرر إردوغان طلبه للسعودية بتسليم المتهمين بالقتل. وتقول تركيا إنه جرى إرسال فريق من 15 شخصًا إلى اسطنبول لقتل خاشقجي.

لكن السعودية تقول إن العملية «مارقة» وتعرضت لخطأ غير متوقع، وهو ادعاء يتناقض مع نص التسجيل الذي نقلته الشبكة الأميركية.

من جانبه امتنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحميل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية، بالرغم من أن تقريرًا لوكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» توصل إلى استنتاج بأن الأمير أمر بالاغتيال.

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