انطلاق أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي

أعلام الدول المشاركة في القمة (الإنترنت)

انطلقت أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، بعد ظهر الأحد، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفق ما أورد موقع قناة «العربية».

وفي وقت سابق، توالى وصول الوفود المشاركة في القمة الخليجية الـ39 في الرياض، الأحد، إلى العاصمة السعودية.

ووصل وفد دولة الإمارات برئاسة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وأيضًا وصل رئيس وفد سلطنة عمان فهد آل سعيد. وكان في استقبالهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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واستقبل الملك سلمان أيضًا ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس وفد بلاده إلى القمة.

وأيضًا وصل وفد الكويت للمشاركة في القمة الخليجية. واستقبل العاهل السعودي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، الذي يترأس وفد بلاده.

وتحتضن العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، اجتماع الدورة الـ39 لمجلس التعاون الخليجي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حيث سيناقش القادة الخليجيون عددًا من المواضيع المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية. وتنعقد القمة ليوم واحد في قصر المؤتمرات بالدرعية.

وسيبحث القادة آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، وكذلك ملف الحرب على الإرهاب والتطرف، وأزمة اليمن والمفاوضات التي تجري في العاصمة السويدية ستوكهولم.

كما يتوقع أن تؤكد القمة على المواقف الثابتة في مواجهة التدخلات الإيرانية في الشأن العربي.

وقال مراسل «العربية»، هاني الصفيان، إن وزراء خارجية مجلس التعاون سيعقدون اجتماعات ثنائية على هامش القمة.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف الزياني، أكد الأهمية البالغة لاجتماع قادة دول المجلس من خلال الدورة الـ39.

وقال الأمين العام، في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية «واس» إن انعقاد القمة الخليجية يؤكد تصميم قادتها على المضي قدمًا لترسيخ هذه المنظومة وتعزيز الترابط والتكامل الخليجي لكل ما فيه الخير والنفع لمواطنيها.

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وبيّن الزياني أن قادة الخليج سيبحثون عددًا من المواضيع المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والأمنية والقانونية، كما سيبحثون تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا السياسية الراهنة، والمواقف الدولية تجاهها.

وسبق انعقاد هذه القمة عقد 38 قمة خليجية، كان آخرها في دولة الكويت يوم 5 ديسمبر 2017، والتي صدر عنها إعلان الكويت، حيث أكد من خلالها قادة دول المجلس تعزيز وتعضيد دور مجلس التعاون ومسيرته المباركة نحو الحفاظ على المكتسبات وتحقيق تطلعات مواطنيه بالمزيد من الإنجازات بفضل حِكمة وحنكة قادة دول مجلس التعاون ورعايتهم هذه المسيرة التي أصبحت ركيزة أمن واستقرار وازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.