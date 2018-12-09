لعدم حضوره قمة الرياض.. وزير خارجية البحرين ينتقد أمير قطر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 ديسمبر 2018, 01:40 مساء
وزير خارجية البحرين الشيح خالد بن أحمد آل خليفة (رويترز)

انتقد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على «تويتر» يوم الأحد، أمير قطر لعدم حضوره القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي في الرياض.

اقرأ أيضًا: وسط الأزمات.. قمة مجلس التعاون الخليجي تُعقد في الرياض

وأرسلت قطر وزير الدولة للشؤون الخارجية للقمة التي تنعقد وسط الخلاف المرير بين الدوحة وأربع دول، من بينها ثلاث دول عربية خليجية قطعت معها العلاقات الدبلوماسية والتجارية منذ منتصف العام الماضي، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وقال الشيخ خالد في تغريدته: «كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب العادلة ويتواجد في القمة» في إشارة لمطالب الدول التي قاطعت الدوحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدولار يبدأ تعاملات الأسبوع بارتفاع طفيف أمام الدينار
ليبيا
رئيس النيجر: إنهاء «الفوضى في ليبيا» يعزز الاستقرار الدائم في الساحل
ليبيا
يقين عبدالمجيد لـ«الوسط»: «المركب» يكشف تطرف الفكر الداعشي.. وسعيدة باستقبال أهل...
ثقافة وفن
مواطنون يخمدون حريق مساكن البيفيو في شحات
ليبيا
رئيس «الخطوط الليبية»: المخالفات تهدد بإفلاس الشركة.. وأطالب بالتحقيق في ملابسات...
ليبيا
حالة الطقس في ليبيا اليوم السبت 8 ديسمبر
ليبيا
ضو المنصوري: التعديلات الدستورية «كارثية» وتخلق «دكتاتورية جديدة»
ليبيا
بعد استئناف التصدير.. مؤسسة النفط تعلن القدرة الاستيعابية لثلاثة موانئ
ليبيا
تفاصيل مباحثات حفتر وكونتي.. إيطاليا تؤمن بـ«دور مرموق» لحفتر في ليبيا
ليبيا
‫الليبية للحديد والصلب: توفير 6 آلاف وظيفة جديدة ورفع الإنتاج إلى 4 ملايين طن ...
ليبيا
مطالبة برلمانية للحكومة الإيطالية باتخاذ قرار بشأن سفيرها إلى ليبيا
ليبيا
مسئول بالتحالف: ستيفاتي ويليامز أكدت على حضور الرئاسي ومجلسي النواب والدولة ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حساء البطاطا الحلوة للحمية الغذائية