لعدم حضوره قمة الرياض.. وزير خارجية البحرين ينتقد أمير قطر

وزير خارجية البحرين الشيح خالد بن أحمد آل خليفة (رويترز)

انتقد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على «تويتر» يوم الأحد، أمير قطر لعدم حضوره القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي في الرياض.

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وأرسلت قطر وزير الدولة للشؤون الخارجية للقمة التي تنعقد وسط الخلاف المرير بين الدوحة وأربع دول، من بينها ثلاث دول عربية خليجية قطعت معها العلاقات الدبلوماسية والتجارية منذ منتصف العام الماضي، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وقال الشيخ خالد في تغريدته: «كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب العادلة ويتواجد في القمة» في إشارة لمطالب الدول التي قاطعت الدوحة.