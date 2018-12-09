وسط الأزمات.. قمة مجلس التعاون الخليجي تُعقد في الرياض

مجلس التعاون الخليجي (الإنترنت)

تستضيف السعودية، اليوم الأحد، القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي التي تعقد في أجواء أزمات متنوعة، منها الخلاف مع قطر، والحرب في اليمن، بالإضافة إلى مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في إسطنبول.

ومع أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، للمشاركة في قمة الدول الست الأعضاء في المجلس التي ستعقد في الرياض، إلا أنه لم يؤكد مشاركته، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قررت قطع علاقاتها مع قطر متهمة الدوحة بدعم الإرهاب والتقرب من إيران. وتنفي قطر هذه الاتهامات. لكن النزاع مستمر منذ 18 شهرًا، ولم تظهر مؤشرات إلى قرب تسويته.

وأعلنت قطر الأسبوع الماضي انسحابها من منظمة الدول المصدرة النفط (أوبك) اعتبارًا من يناير 2019.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن «قطر حرقت جميع سفن العودة، ولم يعد لديها أي سفينة من جهتها يمكن أن تعيدها إلى المجلس».

وإلى جانب قطر والإمارات والسعودية والبحرين، يضم مجلس التعاون الخليجي الكويت وسلطنة عمان اللتين لا تزالان تقيمان علاقات مع الدوحة.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، في الدورة الـ39 للمجلس أن العلاقات مع إيران «ستكون إحدى القضايا التي سيبحثها قادة دول المجلس» خاصةً بعد إعادة تطبيق العقوبات الأميركية على طهران.

ويبدو الانقسام جليًا في المجلس، بين الدول التي تتبع سياسة متشددة ضد طهران كالرياض وأبوظبي والمنامة، وتلك التي تقيم علاقات مع طهران مثل مسقط والكويت.

وتسعى الدوحة أيضًا إلى تعزيز علاقاتها بشكل أكبر مع طهران.

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حرب اليمن

وتأتي القمة الخليجية بينما يواصل وفدا الحكومة والمتمردين الحوثيين محادثاتهما التي بدأت الخميس في ريمبو في السويد برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لإيجاد حل لنزاع أوقع أكثر من عشرة آلاف قتيل ودفع 14 مليون شخص إلى حافة المجاعة. ومن المتوقع أن تستمر هذه المحادثات أسبوعًا.

وتقود السعودية بمشاركة الإمارات تحالفًا عسكريًا في البلاد دعمًا لحكومة الرئيس المعترف به دوليًا عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وكانت قطر عضوًا في التحالف قبل أن تنسحب منه. وأوقع النزاع في اليمن منذ مارس 2015 أكثر من عشرة آلاف قتيل وتسبّب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وتشكلّ محادثات السلام الجارية أفضل فرصة إلى الآن لإنهاء الحرب المتواصلة منذ 2014، بحسب خبراء، مع تزايد الضغوط على الدول الكبرى للتدخّل لمنع حدوث مجاعة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

وأثارت صور أطفال يمنيين يعانون من سوء التغذية بأجسادهم النحيلة للغاية والعاجزة عن الحركة استنكارًا وغضبًا في العالم، مما تسبب للسعودية خصوصًا بإحراج، كونها أحد أبرز أطراف النزاع.

وتأتي القمة أيضًا بينما تتعرض السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان لضغوط دولية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول في 2 أكتوبر الماضي.

وأقرّت الرياض، بعد نفي طويل، بأنّ خاشقجي قتل داخل قنصليتها في إسطنبول. ولكنها سعت إلى إبعاد الشبهات عن الأمير محمد.

وحظي ولي العهد السعودي بدعم قوي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يرى في الرياض شريكًا استراتيجيًا مهمًا في الشرق الأوسط إضافة إلى دورها كأكبر مصدر للنفط، وبين أهم الجهات التي تشتري الأسلحة الأميركية.