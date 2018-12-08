منظمات أممية: انعدام الأمن الغذائي يؤثر على 20 مليون شخص في اليمن

أمراة يمنية تحمل طفلها الذي يعاني سوء تغذية شديد في إحدى مستشفيات الخوخة (فرانس برس)

حذرت منظمات تابعة للأمم المتحدة، اليوم السبت، من أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن يؤثر على نحو 20 مليون شخص في البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية، مؤكدة أن النزاع المستمر منذ عام 2015 هو السبب الرئيسي لذلك.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة «يونيسف» ومنظمات أخرى في تقرير مشترك أن هناك 15.9 مليون يمني يعانون من الجوع حاليا، داعية إلى توسيع إطار المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لإنقاذ ملايين اليمنيين، وفق «فرانس برس».

وقال البيان إن «النزاع هو السبب الرئيسي في انعدام الأمن الغذائي»، لكنه أشار إلى عوامل أخرى منها فقدان سبل العيش والدخل وزيادة أسعار السلع الأساسية بحيث تقلل من قدرة الأسر على شراء الغذاء.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربًا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليًا.

وأدى النزاع اليمني إلى تدهور الاقتصاد بشكل كبير، مع انكماش النمو بنسبة 50% منذ عام 2015. وبلغت نسبة البطالة أكثر من 30% ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 42% بينما لم تدفع أجور غالبية الموظفين منذ سنوات.

رغم أن الأسواق لا تزال مفتوحة إلا أن القدرة المالية لشراء الغذاء تشكل هاجسًا كبيرًا. وأدى تراجع سعر صرف الريال اليمني الى ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية وخصوصًا الغذائية.

وأكدت المنظمات أن نسبة كبيرة من اليمنيين حتى في المناطق الأكثر استقرارا، لا يستطيعون الحصول على السلع الغذائية الأساسية لأن أسعار الغذاء قفزت بنسبة 150% مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة. كما ارتفعت أسعار الوقود بما في ذلك غاز الطبخ.

ونقل البيان عن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي قوله أن «البرنامج يقوم الآن بإطعام نحو مليون شخص في الشهر ولولا ذلك لكان ثلثا سكان اليمن يواجهون مستويات فظيعة من الجوع».