الحوثيون يدعون لتشكيل حكومة انتقالية تضم كل الأحزاب السياسية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 ديسمبر 2018, 01:58 مساء

دعا كبير مفاوضي جماعة الحوثي اليمنية محمد عبد السلام، اليوم السبت، إلى تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة كل الأحزاب السياسية.

وأدلى عبد السلام بالتصريحات لـ«رويترز» على هامش محادثات السلام الجارية في السويد مع وفد الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.

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