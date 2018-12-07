نتانياهو يشيد بوقوف «أغلبية واسعة» ضد «حماس» في تصويت بالأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 ديسمبر 2018, 09:58 صباحا
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (ا ف ب)

رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الجمعة، أن عدد الدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد «حماس» يعكس «نجاحًا مهمًا جدًا»، رغم أنه لم يتم تبني مشروع القرار الأميركي الذي يدين الحركة.

وقال نتانياهو، في بيان أوردته وكالة «فرانس برس»، إن النص لم يتم تبنيه في الجمعية العامة لكنه حصل مع ذلك على «أغلبية واسعة».

ولم تنجح مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في تمرير مشروع القرار مع أنه حصل على تأييد 87 دولة بينما عارضته 57 دولة وامتنعت 33 أخرى عن التصويت.

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وأضاف: «إنها المرة الأولى التي تصوت فيها أغلبية من الدول ضد حماس، وأهنىء الدول الـ87 التي تبنت موقفًا مبدئيا ضد حماس»، مؤكدًا أنه «نجاح مهم جدًا للولايات المتحدة وإسرائيل».

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: «أشكر الإدارة الأميركية وسفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي على هذه المبادرة».

ولم يتم تبني مشروع القرار بعد أن نجحت الكويت بأكثرية ثلاثة أصوات فقط في تمرير قرار إجرائي يؤكد ضرورة حصول مشروع القرار على أكثرية الثلثين لاعتماده، وهي أغلبية تعذّر على واشنطن تأمينها.

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